Бензема стал легионером-рекордсменом по матчам чемпионата за Реал

На данный момент в мадридском дерби противостоят "Атлетико" и "Реал" в рамках 26-го тура Ла Лиги. В стартовом составе "сливочных" появился Карим Бензема. Этот матч стал для француза 371-м в белой футболке с коронованной эмблемой на груди в чемпионате Испании. Он побил достижение бразильца Роберто Карлоса, у которого 370 встреч.

