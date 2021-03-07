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Бензема стал легионером-рекордсменом по матчам чемпионата за Реал

Испания
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Достижение Роберто Карлоса пало

Бензема стал легионером-рекордсменом по матчам чемпионата за Реал

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На данный момент в мадридском дерби противостоят "Атлетико" и "Реал" в рамках 26-го тура Ла Лиги. В стартовом составе "сливочных" появился Карим Бензема. Этот матч стал для француза 371-м в белой футболке с коронованной эмблемой на груди в чемпионате Испании. Он побил достижение бразильца Роберто Карлоса, у которого 370 встреч.

Форвард перешел в "Реал" летом 2009 года из "Лиона" за 35 млн евро. С тех пор он провел в общей сложности 541 матч и записал в свой актив 266 голов и 140 ассистов. В составе "сливочных" француз завоевал 19 трофеев. Аналитический портал Transfermarkt оценивает 33-летнего Карима в 25 млн евро. Контракт с клубом у француза рассчитан до лета 2022-го.

После перерыва в матче между "Атлетико" и "Реалом" счет 1:0 в пользу "матрасников". Текстовую трансляцию матча можно посмотреть здесь.

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В статье: Карим Бензема Реал (Мадрид)
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