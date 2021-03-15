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Куман: В гонке за титулом в Ла Лиге будет сложно нам, Атлетико и Реалу

Испания
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Наставник Барселоны верит, что ещё не все потеряно

Куман: В гонке за титулом в Ла Лиге будет сложно нам, Атлетико и Реалу

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Главный тренер "Барселоны" Рональд Куман поделился мнением о чемпионской гонке в Ла Лиге.

"Я всегда говорил, что сезон очень длинный. "Атлетико" набрал в первом круге ненормальное количество очков. Команда играла очень эффективно.

Проиграв "Кадису", мы многому научились и стали сильнее. Гонка за титулом будет продолжаться до последнего тура.

Сложно будет и нам, и "Атлетико", и "Реалу". Надо идти от матча к матчу, а там будет видно, чем все закончится", – цитирует специалиста Marca.

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В статье: Рональд Куман Барселона
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