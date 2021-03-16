Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Поездка на ЕВРО будет под вопросом – Эдена Азара хотят прооперировать
Как же ему не везет…
Изображение: Marca
Вингер мадридского "Реала" Эден Азар в ближайшие недели может лечь на операционный стол. Бельгиец испытывает проблемы с голеностопом, а также регулярно страдает от мышечных травм. Клуб и окружение футболиста вынесли данный вопрос на обсуждение.
По информации Marca, в Мадриде не против оперативного вмешательства. Отмечается, что в случае хирургического лечения Азар пропустит остаток кампании, поездка Эдена на чемпионат Европы окажется под большим вопросом.
Лодыжка бельгийца постоянно напухает и болит после операции, которую провели ему ровно год назад. В последние недели дискомфорт усилился. Добавим, что из возможных 88 матчей за "Реал" Азар сыграл всего в 36.
Популярное сейчас
- Бельгия. Брюгге после ухода Соболя издевается над Гентом Яремчука и Безуса
- Бензема определился относительно своего будущего
- Из-за упрямства тренера Бавария может потерять вратаря
- Касильяс разошелся со своей женой-журналисткой
- Грабители с мачете ворвались в дом к вратарю Эвертона
- Прекрасная жена хавбека Зари, который вернулся после разрыва крестов. ФОТО