Поездка на ЕВРО будет под вопросом – Эдена Азара хотят прооперировать

Вингер мадридского "Реала" Эден Азар в ближайшие недели может лечь на операционный стол. Бельгиец испытывает проблемы с голеностопом, а также регулярно страдает от мышечных травм. Клуб и окружение футболиста вынесли данный вопрос на обсуждение.

По информации Marca, в Мадриде не против оперативного вмешательства. Отмечается, что в случае хирургического лечения Азар пропустит остаток кампании, поездка Эдена на чемпионат Европы окажется под большим вопросом.

Лодыжка бельгийца постоянно напухает и болит после операции, которую провели ему ровно год назад. В последние недели дискомфорт усилился. Добавим, что из возможных 88 матчей за "Реал" Азар сыграл всего в 36.