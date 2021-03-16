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Поездка на ЕВРО будет под вопросом – Эдена Азара хотят прооперировать

Испания
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Как же ему не везет…

Поездка на ЕВРО будет под вопросом – Эдена Азара хотят прооперировать

Изображение: Marca

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Вингер мадридского "Реала" Эден Азар в ближайшие недели может лечь на операционный стол. Бельгиец испытывает проблемы с голеностопом, а также регулярно страдает от мышечных травм. Клуб и окружение футболиста вынесли данный вопрос на обсуждение.

По информации Marca, в Мадриде не против оперативного вмешательства. Отмечается, что в случае хирургического лечения Азар пропустит остаток кампании, поездка Эдена на чемпионат Европы окажется под большим вопросом.

Лодыжка бельгийца постоянно напухает и болит после операции, которую провели ему ровно год назад. В последние недели дискомфорт усилился. Добавим, что из возможных 88 матчей за "Реал" Азар сыграл всего в 36.

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В статье: Бельгия Эден Азар Евро-2020 Реал (Мадрид)
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Источник:
Marca

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