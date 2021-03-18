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Врач Азара: Третья операция для Эдена очень рискованна, есть вероятность, что он больше не будет играть в футбол
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Photo by Fran Santiago, Getty Images
Врач бельгийского вингера "Реала" Эдена Азара поделился своим мнением по поводу хирургического вмешательства для игрока.
"Третья операция на лодыжке Азара очень рискованна, есть вероятность, что Эден больше не будет играть в футбол. Без операции бельгиец сможет вернуться к тренировкам через месяц, об официальных матчах речи идти не будет. По моему опыту, трудно представить, что мы увидим его на поле в этом сезоне".
"Пока он не восстановится на 100%, возвращаться не стоит. Если футболист не тренировался после долгой реабилитации от тяжелой травмы, то есть большая вероятность вновь угодить в лазарет".
????????| Doctor Gonzalez:— Madrid Xtra. (@MadridXtra) March 17, 2021
“A third operation on Eden Hazard's ankle is very risky, there could be the possibility that the player would not play football again.”@ElTransistorOC
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