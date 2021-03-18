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Врач Азара: Третья операция для Эдена очень рискованна, есть вероятность, что он больше не будет играть в футбол

Испания
(1 голосов)

Шок

Врач Азара: Третья операция для Эдена очень рискованна, есть вероятность, что он больше не будет играть в футбол

Photo by Fran Santiago, Getty Images

Новина українською

Врач бельгийского вингера "Реала" Эдена Азара поделился своим мнением по поводу хирургического вмешательства для игрока.

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"Третья операция на лодыжке Азара очень рискованна, есть вероятность, что Эден больше не будет играть в футбол. Без операции бельгиец сможет вернуться к тренировкам через месяц, об официальных матчах речи идти не будет. По моему опыту, трудно представить, что мы увидим его на поле в этом сезоне".

"Пока он не восстановится на 100%, возвращаться не стоит. Если футболист не тренировался после долгой реабилитации от тяжелой травмы, то есть большая вероятность вновь угодить в лазарет".

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В статье: Эден Азар Реал (Мадрид)
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Комментарии (1)
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Просто Толик (Одесса)
18.03.2021 в 14:41
Да ерунда, купит себе плэйстэйшн 5 и все будет по-прежнему
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