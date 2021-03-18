Врач Азара: Третья операция для Эдена очень рискованна, есть вероятность, что он больше не будет играть в футбол

Врач бельгийского вингера "Реала" Эдена Азара поделился своим мнением по поводу хирургического вмешательства для игрока.

"Третья операция на лодыжке Азара очень рискованна, есть вероятность, что Эден больше не будет играть в футбол. Без операции бельгиец сможет вернуться к тренировкам через месяц, об официальных матчах речи идти не будет. По моему опыту, трудно представить, что мы увидим его на поле в этом сезоне".