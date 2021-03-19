Даже не пощекотали, таланты в Украине ослабевают. Обзор испанских СМИ после матча Вильярреал - Динамо

Вчерашняя игра не оставила открытых вопросов: "Вильярреал" на две или три головы выше "Динамо" в плане каждого футбольного компонента. Унаи Эмери импульсивно жестикулировал, но оснований волноваться за результат у него не возникло ни разу. "Динамо" не создало "субмарине" даже тех проблем, которые создал "Зальцбург" на предыдущей стадии турнира.

Поэтому местная пресса закономерно хвалила своих, и не заметила чужих – все, как и было на поле.

"Для киевского "Динамо" великого Мирчи Луческу Херард Морено был неуловимым"...

"Мбаппе, Холанд? Да посмотрите на игру Херарда Морено", - эмоционально отмечает автор отчета на Marca.com. - "Он бегает, играет, забивает, а если будете опрометчивы, то он сготовит для вас еще и ужин. Для киевского "Динамо" великого Мирчи Луческу Херард был неуловимым. Тренер-ветеран перед игрой сказал, что не понимает, как Морено до сих пор играет за "Вильярреала", а не за какой-то более статусный клуб. После того, что было в Киеве, он забил дважды и дома. Холанд, Мбаппе? Смотрите на игру Херарда Морено и сравнивайте".

Скриншот - Marca

"Вильярреал" начал матч с преимуществом, привезенным из Украины, но предпочел не усложнять себе жизнь, как это было в противостоянии с "Зальцбургом". И теперь "субмарина" уже в четвертьфинал. И если команда и дальше будет играть в свой футбол, то в турнире мало соперников, которые смогут ее победить", - любуется журналист.

После матча интервью дал президент "Вильярреала" Фернандо Роиг, подтвердив свои же слова, сказанные ранее о том, что Морено стоит 100 миллионов евро. А где же юные звездочки "Динамо"? Ни о Цыганкове, ни о Миколенко, ни о Сироте с Забарным издание не упоминает. Действительно, не запомнились.

"Динамо" просто хотело проснуться от этого кошмара"...

Вот что пишет другое авторитетное испанское издание As: "Если у киевского "Динамо" и была надежда отыграться с 0:2 после первого матча, то Херард Морено быстро развеял ее. Дубль испанца в первом тайме положил конец монотонной борьбе. Во второй половине не было даже намеков на фейерверк, интригу, напряжение, всю рыбу было продано.

Вторая 45-минутка была безвкусной, рутинной, ведь в ней участвовали команда "Вильярреала", которая просто не хотела лишних травм для своих игроков, и команда "Динамо", которая хотела просто проснуться от этого кошмара".

Скриншот - As

Исчерпывающе, лаконично. Ни добавить, ни убавить.

"Динамо вырыло себе могилу", "Динамо" не попало в игру"...

"Вильярреал" прибил "Динамо" и направил предупреждение другим, - отчитывается автор MundoDeportivo Пабло Планас. - Предупреждение для будущих соперников "субмарины". Команда Унаи Эмери, специалиста по Лиге Европы, уверенно прошла в четвертьфинал благодаря победе над "Динамо", у которого не было шансов после двух провалов по 0:2 (дома и на выезде)".

"Да, соперники должны остерегаться "Вильярреала" и Херарда Морено, одного из сильнейших испанских нападающих прямо сейчас. Двумя вспышками в первом тайме вчерашнего поединка он купил билеты домой команде из Украины. Всего же он забил девятнадцать голов и отдал семь результативных передач в сезоне. Это то, о чем будут говорить".

Скриншот - MundoDeportivo

"Хотя "Вильярреал" – это не только Морено. То, что киевское "Динамо" не попало в игру - заслуга также и защитников "субмарины", которые сначала ограбили соперника на его поле (упоминание о голах Пау Торреса и Альбиоля в Киеве, - примечание), а затем выставили такие рамки в ответном матче, что Луческу преодолеть их было не под силу. У Асенхо вообще не было работы. В отличие от Георгия Бущана".

Далее автор описывает моменты игры, но стоит остановиться на эпитетах, использованных для характеристики ситуации: "непосильный удар", "Динамо вырыло себе могилу". Окончил отчет журналист такими словами: ""Динамо" не верило в возможность переломить ход игры, а "Вильярреал" не хотел дальше проливать кровь, скорее предпочел сохранить преимущество на табло. Доказательством этому служит то, что самый опасный момент второго тайма – это удар Кендзеры по собственным воротам".

"У этого "Динамо" больше нет ничего общего с той командой, которую полюбили за выступление в Лиге чемпионов в конце девяностых"...

Sport.es довольно интересно отчитался о матче. В первом же абзаце говорится о том, что две испанские команды вышли в четвертьфинал Лиги Европы и теперь ожидают соперников с "более крепкими костями".

"Ответный матч был формальностью. Прогулка на "Ла-Керамике" – вот как все было в поединке "Вильярреала" против "Динамо". "Субмарина" подтвердила свои претензии на четвертьфинал после победы 2:0 в Киеве. А "Динамо" даже не пощекотало соперника, склонившись под натиском Херарда Морено, который еще до перерыва забил дважды и оформил выход своей команды в 1/4-ю. Там Унаи Эмери, вероятно, ожидают более сильный соперник и более сильные эмоции".

Выводы автора весьма красноречивы: "Это был монолог "желтой субмарины" в противостоянии с киевским "Динамо", у которого больше нет ничего общего с той командой, которую полюбили за выступление в Лиге чемпионов в конце девяностых. С такими игроками как Шевченко и Ребров. Таланты в Украине сейчас ослабевают. Столичную команду критикуют даже собственные болельщики, ведь она стала тенью того, кем раньше была. "Динамо" в украинской лиге поджимают другие растущие команды. Такие, как донецкий "Шахтер"".

Скриншот - Sport.es

На этом стоит завершить. Мирча Луческу планировал, что это будет матч за престиж, за славу и лицо киевского "Динамо". А по сути получилось все наоборот.