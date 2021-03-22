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Зидан: Варан не продается

Испания
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Француз залишиться в Мадриді

Зидан: Варан не продается

Новина українською

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан заявил, что защитник Рафаэль Варан не продается, несмотря на слухи об интересе к французу со стороны "Манчестер Юнайтед".

"Конечно, он не продается. Это не только мое мнение, он — часть клуба. Нам посчастливилось убедить Варана перейти в "Реал".

Позиция клуба, тренера, всех людей — Варан не продается. Это очевидно. Моя позиция и позиция клуба ясны", — приводит слова Зидана AS.

В сезоне-2020/21 Варан провел 31 матч за "Реал", на его счету 2 гола.

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В статье: Рафаэль Варан Зинедин Зидан Реал (Мадрид)
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