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Зидан: Варан не продается
Француз залишиться в Мадриді
Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан заявил, что защитник Рафаэль Варан не продается, несмотря на слухи об интересе к французу со стороны "Манчестер Юнайтед".
"Конечно, он не продается. Это не только мое мнение, он — часть клуба. Нам посчастливилось убедить Варана перейти в "Реал".
Позиция клуба, тренера, всех людей — Варан не продается. Это очевидно. Моя позиция и позиция клуба ясны", — приводит слова Зидана AS.
В сезоне-2020/21 Варан провел 31 матч за "Реал", на его счету 2 гола.
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