Зидан: Варан не продается

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан заявил, что защитник Рафаэль Варан не продается, несмотря на слухи об интересе к французу со стороны "Манчестер Юнайтед".

"Конечно, он не продается. Это не только мое мнение, он — часть клуба. Нам посчастливилось убедить Варана перейти в "Реал".

Позиция клуба, тренера, всех людей — Варан не продается. Это очевидно. Моя позиция и позиция клуба ясны", — приводит слова Зидана AS.

В сезоне-2020/21 Варан провел 31 матч за "Реал", на его счету 2 гола.