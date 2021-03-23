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Абидаль: Месси никогда не говорил мне уволить тренера Барселоны

Испания
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Развенчивание мифов

Абидаль: Месси никогда не говорил мне уволить тренера Барселоны

Фото: DAZN / Автор – неизвестен

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Экс-спортивный директор каталонской "Барселоны" Эрик Абидаль прокомментировал конфликт с нападающим "сине-гранатовых" Лионелем Месси. Цитирует француза The Telegraph.

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"Думаю, что я был прав. Парням нужно было усерднее тренироваться. При Гвардиоле было так: "Ты хочешь лучшего? Тогда ты должен тренироваться как лучший. Ты выиграешь все, только если будешь хорошо работать целую неделю". Я ни слова не сказал о том, что игроки хотят избавиться от тренера".

"Месси поговорил со мной лично. Это был серьезный разговор, но я могу принять это. Нужно сохранять прозрачность. Лионель – единственный игрок, который разговаривал со мной так. Я уважаю это. Также я понимаю, что Месси – капитан, он хотел защитить команду. Но аргентинец никогда не говорил мне уволить тренера. Никогда. Наши отношения не изменились. Вопрос закрыт. Он знает, что я думаю. Я не хотел создавать клубу проблемы".

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В статье: Лионель Месси Эрик Абидаль Барселона
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Источник:
The Telegraph

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