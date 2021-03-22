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Холанд отреагировал на сравнение с Месси и Криштиану Роналду

Германия
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О таком говорить еще рано

Холанд отреагировал на сравнение с Месси и Криштиану Роналду

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Эрлинг Голанд, норвежский нападающий дортмундской "Боруссии", высказался о том, что его все чаще вместе с Килианом Мбаппе сравнивают с Криштиану Роналду и Лионелем Месси.

Я думаю только о себе, хочу становиться лучше от матча к матчу. Мне нечего говорить о Месси и Роналду. Возможно, они лучшие игроки в истории футбола.

Мне еще нужно многому научиться, чтобы стать такими, как они, - сказал норвежец в интервью Dagbladet.

В этом сезоне 20-летний форвард забил 21 мяч в 21 матче Бундеслиги.

Читайте такжеМбаппе и Холанд рвутся на авансцену, Роналду и Месси медленно уходят в закат. Аудиомнение #77
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В статье: Лионель Месси Криштиану Роналду Эрлинг Холанд
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