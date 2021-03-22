Холанд отреагировал на сравнение с Месси и Криштиану Роналду

Эрлинг Голанд, норвежский нападающий дортмундской "Боруссии", высказался о том, что его все чаще вместе с Килианом Мбаппе сравнивают с Криштиану Роналду и Лионелем Месси.

Я думаю только о себе, хочу становиться лучше от матча к матчу. Мне нечего говорить о Месси и Роналду. Возможно, они лучшие игроки в истории футбола. Мне еще нужно многому научиться, чтобы стать такими, как они, - сказал норвежец в интервью Dagbladet.

В этом сезоне 20-летний форвард забил 21 мяч в 21 матче Бундеслиги.