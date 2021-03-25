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Еще одна операция на мениске: талант Барселоны может пропустить остаток сезона
Плохие новости для Ансу
Фото: AFP / Автор – неизвестен
Реабилитация полузащитника каталонской "Барселоны" Ансу Фати идет не совсем по плану – поврежденный мениск 18-летнего исполнителя не заживает и вновь требует хирургического вмешательства, как сообщает издание Marca.
Отмечается, что Фати может пропустить оставшуюся часть кампании. Решение об операции станет известно в течение нескольких дней после проведения дополнительного обследования.
Игрок был прооперирован еще в начале ноября – сразу же после того, как получил травму в поединке против "Бетиса".
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