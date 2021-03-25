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Еще одна операция на мениске: талант Барселоны может пропустить остаток сезона

Испания
(9 голосов)

Плохие новости для Ансу

Еще одна операция на мениске: талант Барселоны может пропустить остаток сезона

Фото: AFP / Автор – неизвестен

Новина українською

Реабилитация полузащитника каталонской "Барселоны" Ансу Фати идет не совсем по плану – поврежденный мениск 18-летнего исполнителя не заживает и вновь требует хирургического вмешательства, как сообщает издание Marca.

Отмечается, что Фати может пропустить оставшуюся часть кампании. Решение об операции станет известно в течение нескольких дней после проведения дополнительного обследования.

Игрок был прооперирован еще в начале ноября – сразу же после того, как получил травму в поединке против "Бетиса".

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В статье: Испания Барселона Ансу Фати
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Источник:
Marca

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Комментарии (12)
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Барселиниус (землянин)
25.03.2021 в 12:35
ЛжеАлекс объявился. Надо бы разобраться с этим шлемазлом, раз редакция никак не реагирует на попрание чести и достоинства рядовых пользователей сайта, мнением которых она, по словам уважаемого заместителя главного редактора Игоря Семйона, очень дорожит и наличие которых она ценит. А может он сам оттуда...? Нет, я ни в коей мере не утверждаю это, но события последних лет, эти все подозрительные прокопчуки и дохтуры заставляют задуматься на предмет, а не пойти ли нам войной на них, а не выступить ли нам крестовым походом на этих глумителей и попирателей, в жалких мозгишках которых от долгого сидения возле заплёванных мониторов образовалась водянка и оттого их огромные широколобые гидроцефальные головы еле держатся на их тоненьких прыщавых шейках, от полного скатывания вниз по туловищу сдерживаемые только жёсткостью, так заботливо накрахмаленных в целях безопасности ихними жёнами, стоячих воротничков? Как вы думаете господа, пойти их или не пойти?
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0
-1
avatar
Alex7Chapman (Кропивницький)
25.03.2021 в 12:07
хто в курсі, це що двійник з'явився у меса ...з приставкою анус ... чи це фуфлопарочка мессозбоченців з алконавтом забавляються у рольові ігри...
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+8
-2
metall5291 (Kharkiv)
25.03.2021 в 12:41
Я не одразу звернув увагу, що це не той Мес.
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0
0
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mafan (Рівне)
25.03.2021 в 11:35
Блін, меніск це капець, знаю по собі. Дай Боже здоров'я. Бо так і до закінчення кар'єри не далеко. Тьху-тьху на мої словеса(((
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+2
-9
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MES QUE UN ANUS
25.03.2021 в 10:48
Очередной угробленный талант Барселоной в угоду аргентинской обезьяны...
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+1
-10
metall5291 (Kharkiv)
25.03.2021 в 10:52
Алекс, привет. Я ничего не перепутал? Это Вы о Месси?
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+5
-3
avatar
MES QUE UN ANUS
25.03.2021 в 10:59
Уже просто достало. Человек для которого главное деньги, а не клуб, не должен находится в Барселоне.
+1
-11
avatar
ВікторАплодісмєнт (Київ)
25.03.2021 в 11:25
Видно жона і дочка все ж таки вмовили його приймати таблетки, що лікар приписав
+8
-1
metall5291 (Kharkiv)
25.03.2021 в 12:35
Понимаю. Просто я никогда не думал и не знал, что Вы о Месси имеете столь отрицательное мнение.
0
0
avatar
Alex7Chapman (Кропивницький)
25.03.2021 в 12:03
мес шизоїдне фуфлосцикло
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+8
0
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Alex7Chapman (Кропивницький)
25.03.2021 в 12:04
ВікторАплодісмєнт (Київ)
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+7
0
metall5291 (Kharkiv)
25.03.2021 в 10:39
Будет очень жаль, если этот парень будет потерян для футбола.
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+6
-5


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