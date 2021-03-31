Ла Масия, зависимость от Гвардиолы и семейная хроническая травма. История братьев Алькантара

Следующая часть серии материалов о братьях, которые вместе пошли по футбольной тропе, будет посвящена Алькантарам: Тьяго и Рафинье. Предыдущие рассказы о семействах Погба и Эрнандесах можно найти по указанным на фамилиях ссылкам.

Спортивная семья, футбольные гены

Братья родились с разницей в почти два года в начале 90-х гг. в разных полушариях Земли, как вертикально, так и горизонтально. Причиной совсем других мест появления на свет является карьера отца-футболиста. Иомар ду Насименто, более известный как Мазиньо, выступал за семь клубов. Кроме карьеры в Европе и Бразилии, опорный полузащитник провел 35 матчей за "селесао", а также победил с ними на ЧМ-1994 и Кубке Америки 1989 года. Кстати, на победном Мундиале, после одного из голов, Мазиньо в тандеме с Бебето и Ромарио отпраздновали взятие ворот легендарным покачиванием рук, которое стало вирусным, и является популярным до сих пор.

Мать тоже была спортсменкой, как и все семейство. Валерия Алькантара играла в разных волейбольных клубах, и ее антропометрические данные, на пару с отцом, передались сыновьям. Отметим, что именно ее фамилию взяли за основную Тьяго и Рафинья. Несмотря на профессионализм в другом виде спорта, футбольной техникой Валерия тоже владела и демонстрировала ее в игре с сыновьями в Текбол:

Мать вспоминает поведение Тьяго после того, как они с Иомаром возвращались с футбола:

"Тогда, когда они возвращались домой с поля, Тьяго раскладывал ботинки в помещении, считая их воротами, и копал мяч. Он очень хотел быть похожим на папу, который является для него героем"

Старший, Тьяго, родился 11 апреля 1991 года в итальянском муниципалитете Сан-Пьетро-Вернотико, в 26 километрах от Лечче. Именно тогда за "желто-черных" выступал Мазиньо, проводя свой первый сезон в Европе. Когда на свет появился младший сын, Рафинья, то отец-футболист транзитом через "Фиорентину" уже стал игроком "Палмейраса". Соответственно - Рафа родился на Родине родителей 12 февраля 1993-го.

Отметим, что их двоюродным братом является нападающий "Лидса" Родриго.

Первые шаги в футболе

И здесь тоже все зависело от Мазиньо. Первые шаги Тьяго делал в Бразилии во “Фламенго”, а потом маленький футболист продолжил свою карьеру в Испании, куда переехал отец. В 1994-м Иомар перешел в "Валенсию", а затем выступал еще за "Сельту" и "Эльче". Вместе с братом, уже на Пиренейском полуострове, начал влюбляться в игру миллионов и Рафинья. Оба выступали за "Уреку", клуб, который располагался недалеко от Виго. Через некоторое время их заметили скауты "Барселоны", и в сезоне 2005/06 они присоединились к Ла Масии.

За полтора года до просмотра в "блаугране" Рафинья играл на позиции вратаря, но потом изменил амплуа.

"Мне нравилась их яркая форма, высокие гетры и вратарские перчатки. В детстве я от этого тащился, а в "Сельте", где играл отец, мне больше всех нравился Ришар Дютрюель", - говорил младший брат.

Тьяго быстрее рос в структуре каталонцев и дебютировал за первую команду в мае 2009-го в поединке Ла Лиги против "Мальорки". Рафинья же впервые сыграл за "сине-гранатовых" в ноябре 2011, заменив Сеска Фабрегаса в кубковой встрече с клубом из низшей лиги "Оспиталет".

Гвардиола и Энрике – наставники, и взрослый футбол

Когда Тьяго было 16 лет, то его пути с Хосепом впервые пересеклись. Испанский наставник возглавлял тогда дубль "Барселоны" и пригласил юношу в команду на несколько рангов выше. Когда Райкард был уволен с поста главного тренера "блаугранас", то Гвардиолу пригласили на место нидерландца. Сразу он не стал вводить Тьяго в состав, ведь на позиции молодого таланта выступали Иньеста, Хави, Кейта и Туре, однако время от времени подпускал к основе.

Оба брата получили возможность дебютировать в составе "сине-гранатовых" как раз при Пепе. Однако лишь Тьяго сумел закрепиться в команде Гвардиолы. В целом он провел 61 матч за два сезона при каденции испанского наставника. Когда Пеп ушел из команды, то "Барсу" возглавил Тито Виланова, при котором Алькантара-старший потерял место в основном составе. Потом же Пеп, когда принял "Баварию", первым делом пригласил Тьяго. Между игроком и тренером была особая связь.

А вот Рафинья не сумел завоевать доверие Пепа, проведя под его руководством только 85 минут (два матча) на поле. Даже когда пришел новый наставник - Мартино, то Рафинья решил отправиться в аренду в бывшую команду отца - "Сельту". Сезон 13/14 в Виго стал для него самым насыщенным, ведь он в общем сыграл 33 поединка - что является рекордом бразильца. Во время его семилетней карьеры в "Барсе" бразилец провел всего 90 игр. Отметим, что трижды он отправлялся в аренду на сезон: дважды в "Сельту" и один раз в "Интер". Травмы внесли в такое малое количество матчей большую долю, о чем мы расскажем далее.

Однако своего тренера младший брат все-таки нашел. Луис Энрике доверял Рафинье и его часто называли джокером испанского тренера. Именно они в тандеме одержали победу в Лиге Чемпионов в 2014-2015 гг.

В начале текущего сезона оба брата сменили клуб. Тьяго выиграл все, что можно в "Баварии" и пошел искать новые вызовы, став игроком "Ливерпуля". Рафинья же присоединился к "ПСЖ". Честно говоря, ни у одного, ни у другого пока дела толком не идут

Парадокс в сборных

Изюминка Тьяго заключается в том, что он родился в семье бразильцев на юге Италии, однако выступает за сборную Испании.

"Мне повезло получить все плюсы международной смеси. У меня есть бразильские корни моего отца, а в Испании меня познакомили с организационной игрой на поле и лучшим тактическим пониманием. Именно Пеп изменил мое мнение о футболе, и может изменить ваше"

В национальной сборной Испании дебют Тьяго состоялся в августе 2011 года. Правда, на победный для "фурии рохи" Евро-2012 он не поехал. Дель Боске решил не брать молодого игрока, который в то время провел только два сезона в составе "Барселоны". Всего в его активе два гола и девять ассистов в 41 матче за главную команду Испании.

В составе молодежки в активе старшего победа на Евро U-17 и два раза на Евро U-21.

У Рафиньи и здесь дела обстоят хуже. Он провел всего два матча за сборную Бразилии, и то в товарищеских спаррингах в сентябре 2015 года. Правда, за 36 минут на поле он сумел отличиться забитым голом.

Несмотря на это младший тоже имеет трофей в сборной - победу на Олимпиаде 2016 в Рио-де-Жанейро.

Семейная травма, которая преследует обоих братьев

Повреждение связки на колене - ужасная и максимально неприятная травма для футболиста. Это вам может подтвердить как и Тьяго, так и Рафинья. В общем 29-летний Тьяго за свою карьеру пропустил более 900-и дней из-за различных повреждений, а в частности половину из этого времени заняло восстановление от травм колена. В частности, с марта 2014 по март 2015 года Тьяго не играл, лечась от трещины внутрисуставной связки колена.

Рафинья в целом провел почти 850 дней в лазарете, однако количество времени, которое было потрачено на залечивание травмы колена, составляло аж 78%. По восемь месяцев он дважды пропускал из-за разрыва крестов, а один раз - из-за травмы мениска. Когда в 2015 младший снова попал в лазарет, то Тьяго в Instagram написал такие слова поддержки:

"Теперь я наконец понял, когда мама говорила, что хотела бы, чтобы это было ее колено, а не мое, когда я травмировался. Это то, что я тоже чувствую сейчас, когда думаю о тебе, и я уверен, что мама чувствует то же самое. Люди всегда говорили нам, что нам придется бороться за свои мечты, прилагать усилия и быть настойчивыми. Но они никогда не говорили, что эти стены будут такими высокими и скользкими. Но я все равно хочу подняться с вами еще на одну стену, посмотреть, насколько она высока, и пройти ее вместе"

Полочки ломятся от наград

Однако все невзгоды не помешали завоевать 42 трофеи на двоих. Алькантары - одна из шести пар братьев в истории футбола, которая выигрывала ЛЧ. Тьяго опережает Рафинью за победами в самом престижном клубном турнире Старого Света со счетом 2:1. В целом у старшего брата в два раза больше трофеев - 28 против 14.

Братья родные, но решения разные

В их поступках иногда не чувствуется семейное родство. В то время как Рафинья без колебаний принял решение выступать за страну своего отца - национальную сборную Бразилии, Тьяго же решил играть в составе Испании. Младший заключил контракт с Adidas, а старший - с Nike. Да и во время прохождения футбольной тропинки Рафинья выбрал все-таки остаться в "Барселоне", а вот Тьяго отправился в Германию.

За одной и по разные стороны баррикад

Мать всегда была с детьми в важных моментах. 6 декабря 2011-го года для нее был особый день: оба ее сына вышли в стартовом составе "Барселоны" на матч Лиги Чемпионов против "БАТЭ". Правда, через три с половиной года все изменилось: в полуфинале ЛЧ 2014-2015 гг. Тьяго и Рафинья играли по разные стороны баррикад: первый за "Баварию", второй за "блаугранас". После финального свистка они оба обнялись, а мама на трибунах была самым счастливым человеком в мире. Не из-за победы "Барселоны", а из-за объединения сыновей.

Где они точно едины, так это в помощи детям. Братья создали благотворительный фонд Альканатара, в котором они занимаются решением проблем молодых талантов из малообеспеченных семей.

Курьез с Сантой

Зацикленность на передачах не доводит до добра. Тьяго это проверил. Он настолько любит контролировать движение впереди, что по сторонам смотрит только периферийным зрением. Но вот в матче против "Лейпцига" оно подвело полузащитника, и Тьяго отдал пас на... Санту с рекламного щита.

Техника Тьяго

Это отдельный вид искусства. В его технике собрались две культуры: эффектность бразильской и ориентированность на команду испанской. Тьяго не делает это только ради "фана", а в первую очередь для результата.

Один - тень другого?

Ответ "да" на этот вопрос был бы странным. Не может быть человек тенью с 14 трофеями в активе. Да, результаты у Рафиньи хуже, да и игра Тьяго в целом выглядит эффектнее и полезнее, однако это не означает, что младший гораздо меньше достиг, чем старший. Тем более у него есть еще два года запаса.

Они больше, чем рядовые братья. По возможности, их семьи постоянно проводят время вместе. Тьяго и Рафинья все время поддерживают друг друга в трудных моментах, и радуются в моментах побед. У каждого на странице в Instagram есть десятки постов в поддержку брата. Семейное родство у них на высоком уровне, и неважно, что они выступают за разные сборные.

Фото: lifebogger.com, barcablaugranes.com