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Реал Мадрид сделал последнее предложение Васкесу. Он ответил

Испания
(1 голосов)

Оставаться не хочет

Реал Мадрид сделал последнее предложение Васкесу. Он ответил

MOZZART Sport

Новина українською

Лукас Васкес отклонил последнее предложение своего клуба, "Реал Мадрид", относительно нового контракта. Таким образом он опроверг всякую надежду на то, что останется, сообщает ABC.

29-летний вингер правого фланга 30 июня станет свободным агентом.

Ходят слухи, что он может перейти в "Арсенал" или "Баварию".

Лукас Васкес играет в "Реале" с 2015 года. В этом сезоне провел 31 матч, отдал 7 ассистов и забил 2 гола. Трансферная стоимость игрока - 15 млн евро.

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В статье: Лукас Васкес
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Комментарии (1)
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Барселиниус (землянин)
01.04.2021 в 20:07
Вы будете продлевать контракт? - нервно спросил Васкеса спортдир Реала, давая ему ручку и пряча бланк контракта в ящик стола. - Нет? - Ну, как хотите. Не смею вас больше задерживать. У меня в прихожей вон ещё Холанд и Мбаппе сидят.
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