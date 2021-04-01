Реал Мадрид сделал последнее предложение Васкесу. Он ответил

Вы будете продлевать контракт? - нервно спросил Васкеса спортдир Реала, давая ему ручку и пряча бланк контракта в ящик стола. - Нет? - Ну, как хотите. Не смею вас больше задерживать. У меня в прихожей вон ещё Холанд и Мбаппе сидят.