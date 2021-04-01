Испания
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Реал Мадрид сделал последнее предложение Васкесу. Он ответил
Оставаться не хочет
MOZZART Sport
Лукас Васкес отклонил последнее предложение своего клуба, "Реал Мадрид", относительно нового контракта. Таким образом он опроверг всякую надежду на то, что останется, сообщает ABC.
29-летний вингер правого фланга 30 июня станет свободным агентом.
Ходят слухи, что он может перейти в "Арсенал" или "Баварию".
Лукас Васкес играет в "Реале" с 2015 года. В этом сезоне провел 31 матч, отдал 7 ассистов и забил 2 гола. Трансферная стоимость игрока - 15 млн евро.
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Барселиниус (землянин)
01.04.2021 в 20:07
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