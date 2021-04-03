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Реал разоблачил подлый план Барселоны по поводу Эрлинга Холанда

Испания
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Сделать трансфер еще дороже - но не покупать

Реал разоблачил подлый план Барселоны по поводу Эрлинга Холанда

Новина українською

Стало известно, как в мадридском "Реале" относятся к тому, что каталонская "Барселона" ведет переговоры с представителями нападающего дортмундской "Боруссии" Эрлинге Холанде.

В мадридском клубе считают, что у каталонцев нет возможностей для совершения сделки по поводу 20-летнего норвежца, которая оценивается примерно в 150 млн евро.

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Источники в "Реале" утверждают, что участие "Барсы" в переговорах нацелено только на подорожание трансфера, Onda Cero.

В "Барселоне" же настроены позитивно. У клуба осталось положительное впечатление после встречи с Альф-Инге Холандом, отцом нападающего, и агентом Мино Райолой. "Барса" верит, что сможет организовать переход футболиста.

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В статье: Барселона Реал (Мадрид) Эрлинг Холанд
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