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Реал разоблачил подлый план Барселоны по поводу Эрлинга Холанда
Сделать трансфер еще дороже - но не покупать
Стало известно, как в мадридском "Реале" относятся к тому, что каталонская "Барселона" ведет переговоры с представителями нападающего дортмундской "Боруссии" Эрлинге Холанде.
В мадридском клубе считают, что у каталонцев нет возможностей для совершения сделки по поводу 20-летнего норвежца, которая оценивается примерно в 150 млн евро.
Источники в "Реале" утверждают, что участие "Барсы" в переговорах нацелено только на подорожание трансфера, Onda Cero.
В "Барселоне" же настроены позитивно. У клуба осталось положительное впечатление после встречи с Альф-Инге Холандом, отцом нападающего, и агентом Мино Райолой. "Барса" верит, что сможет организовать переход футболиста.
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