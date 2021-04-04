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А в подарок – победа. Перес отметил тысячный матч в статусе президента Реала
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Фото - Marca / Автор неизвестен
Сегодня в рамках 29-го тура чемпионата Испании "Реал" одолел "Эйбар" 2:0. Эта победа стала подарком команды для президента Флорентина Переса, ведь функционер отметил юбилей. Это был тысячный поединок Переса в качестве президента мадридского клуба.
Отметим, что это его вторая каденция в должности. Вскоре планируется и третья, ведь "Реал" находится на пороге выборов президента, а дон Флорентино – главный претендент на должность.
Под управлением Переса "Реал" завоевал 26 титулов – 12 на внутренней арене, 14 – на международной. В тысячи матчей добыто 656 побед, 172 ничьих и 172 поражения. Пропущено 1027 голов, забито 2320.
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