А в подарок – победа. Перес отметил тысячный матч в статусе президента Реала

Сегодня в рамках 29-го тура чемпионата Испании "Реал" одолел "Эйбар" 2:0. Эта победа стала подарком команды для президента Флорентина Переса, ведь функционер отметил юбилей. Это был тысячный поединок Переса в качестве президента мадридского клуба.

Отметим, что это его вторая каденция в должности. Вскоре планируется и третья, ведь "Реал" находится на пороге выборов президента, а дон Флорентино – главный претендент на должность.

Под управлением Переса "Реал" завоевал 26 титулов – 12 на внутренней арене, 14 – на международной. В тысячи матчей добыто 656 побед, 172 ничьих и 172 поражения. Пропущено 1027 голов, забито 2320.