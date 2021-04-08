Президент Барселоны не контактировал с Месси по поводу нового контракта

Президент "Барселоны" Жоан Лапорта, вступивший в должность месяц назад, пока не проводил переговоры с Месси по поводу подписания нового соглашения, сообщает Marca.

По информации СМИ, руководство "Барселоны" работает над подготовкой предложения. Лапорта не собирается спешить в этом вопросе и хочет дать аргентинцу те условия, который точно сможет выполнить. Он знает, что "Манчестер Сити" и "ПСЖ" заинтересованы в переходе Месси, но не считает это проблемой в будущих переговорах. Договор 33-летнего нападающего рассчитан до лета 2021 года.

В текущем сезоне аргентинец провел 27 матчей за "Барселону" в чемпионате Испании, забил 23 гола и отдал 8 результативных передач.