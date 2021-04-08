Карим Бензема опасается в составе Барселоны только одного игрока

Французский нападающий мадридского "Реала" Карим Бензема накануне Эль Классико оценил игру капитана "Барселоны" Лионеля Месси.

"Барселона" всегда владеет мячом, у них есть хороший вратарь и Месси. Это игрок, который делает для "Барселоны" все. С ним нужно действовать осторожно, потому что он очень опасен.

Не знаю, лучший ли это сезон в моей карьере. Каждый год я начинаю с нуля и хочу выступить лучше, чем в предыдущем сезоне. Сейчас у меня серия из забитых мячей. Если я смогу продолжать работать и помогать команде набирать очки, то буду делать это. Главное - побеждать.

Я чувствую свободу на поле и делаю то, что мне хочется. Впереди нас ждет еще много матчей, результат чемпионата не будет известен до самого конца, - цитирует Goal.com Бензему.

В этом сезоне Месси провел 27 матчей за "Барселону" в чемпионате Испании, забил 23 гола и отдал 8 результативных передач. Бензема за 25 матчей Ла Лиги забил 18 голов и отдал 6 результативных передач.

Матч 30-го тура чемпионата Испании "Реал" - "Барселона" состоится в субботу, 10 апреля, и начнется в 22.00 (по киевскому времени).