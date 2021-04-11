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Сантиметры от шедевра. ВИДЕО, как Месси попал в штангу прямым ударом с углового
А мог сократить отставание еще до перерыва
Фото: AS / Автор – неизвестен
Вчерашнее Эль-Классико могло набрать совсем другой ход во втором тайме. Перед самым перерывом Месси подошел к угловому флажку выполнить очередную подачу. Мяч после его навеса закрутился в дальнюю штангу. Куртуа к круглому снаряду не добрался.
Этот момент случился при счете 2:0 в пользу "Реала". Во втором тайме "Барселона" нанесла вдвое больше ударов за соперника, и сумела отквитать хотя бы один гол аж на 60-й минуте усилиями Мингесы.
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