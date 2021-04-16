"Возможно, кому-то в молодежке придется взять футболку с десяткой". Субисаррета – о будущем Месси

Экс-вратарь "Барселоны" и бывший спортивный директор "сине-гранатовых" Андони Субисаррета рассказал, что думает о дальнейшей карьере Лионеля Месси. Напомним, контракт аргентинца с "Барсой" истекает уже летом.

"Месси заслужил право думать и решать. Президент заявил, что сделает все возможное, чтобы он остался. Если Лео решит продолжить, то это замечательно. Если он решит уйти, то наверняка будет предложено убрать десятку из оборота. Окей, тогда кому-то просто придется взять футболку с 10-м номером в молодежке "Барселоны", ведь жизнь продолжается".

"Вещи, которые происходят вокруг нас, влияют на наши решения. Мне кажется, что он уже плюс-минус определился. Поражение в финале Кубка Испании также могло отразиться, но я не думаю, что это сильно повлияет. Месси – футболист, а не маркетинговый продукт. Дело не в том, выигрывает он или проигрывает, а как он чувствует себя в клубе".