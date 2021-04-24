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Барселона интересуется трансфером одного из лучших бомбардиров в истории Шахтера
Также он второй рекордсмен по сумме отступных в истории "горняков"
Sky Sports
Главный тренер "Барселоны" Рональд Куман интересуется трансфером бывшего игрока "Шахтера" Алекса Тейшейры.
Сообщается, что нидерландский наставник ищет на рынке свободных агентов для усиления команды. Кроме бывшего "горняка" в список входит Мемфис Депай, Джорджиньйо Вейналдум и Джером Боатенг.
На данный момент Тейшейра находится без клуба. У него в декабре закончился контракт с "Цзянзу Сунин" и стороны решили не продлевать его, ведь клуб был расформирован.
Напомним, что Алекс перешел в Китай именно из "Шахтера" зимой 2016-го года за 50 млн евро. Этот трансфер на тот момент стал рекордным в истории "горняков", однако через два с половиной года "МЮ" купил Фреда за 59 млн евро.
Тейшейра провел за украинский клуб 222 матча, забив 89 голов и отдав 25 результативных передач. По данным портала Transfermarkt он является третьим лучшим бомбардиром в истории "Шахтера" после Воробья (114) и Адриано (130). Ориентировочная стоимость 31-летнего футболиста на данный момент составляет семь миллионов евро.
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