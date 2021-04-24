Барселона интересуется трансфером одного из лучших бомбардиров в истории Шахтера

Главный тренер "Барселоны" Рональд Куман интересуется трансфером бывшего игрока "Шахтера" Алекса Тейшейры.

Сообщается, что нидерландский наставник ищет на рынке свободных агентов для усиления команды. Кроме бывшего "горняка" в список входит Мемфис Депай, Джорджиньйо Вейналдум и Джером Боатенг.

На данный момент Тейшейра находится без клуба. У него в декабре закончился контракт с "Цзянзу Сунин" и стороны решили не продлевать его, ведь клуб был расформирован.

Напомним, что Алекс перешел в Китай именно из "Шахтера" зимой 2016-го года за 50 млн евро. Этот трансфер на тот момент стал рекордным в истории "горняков", однако через два с половиной года "МЮ" купил Фреда за 59 млн евро.

Тейшейра провел за украинский клуб 222 матча, забив 89 голов и отдав 25 результативных передач. По данным портала Transfermarkt он является третьим лучшим бомбардиром в истории "Шахтера" после Воробья (114) и Адриано (130). Ориентировочная стоимость 31-летнего футболиста на данный момент составляет семь миллионов евро.