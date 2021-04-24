  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Барселона интересуется трансфером одного из лучших бомбардиров в истории Шахтера
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Барселона интересуется трансфером одного из лучших бомбардиров в истории Шахтера

Испания
(1 голосов)

Также он второй рекордсмен по сумме отступных в истории "горняков"

Барселона интересуется трансфером одного из лучших бомбардиров в истории Шахтера

Sky Sports

Новина українською

Главный тренер "Барселоны" Рональд Куман интересуется трансфером бывшего игрока "Шахтера" Алекса Тейшейры.

Сообщается, что нидерландский наставник ищет на рынке свободных агентов для усиления команды. Кроме бывшего "горняка" в список входит Мемфис Депай, Джорджиньйо Вейналдум и Джером Боатенг.

На данный момент Тейшейра находится без клуба. У него в декабре закончился контракт с "Цзянзу Сунин" и стороны решили не продлевать его, ведь клуб был расформирован.

Напомним, что Алекс перешел в Китай именно из "Шахтера" зимой 2016-го года за 50 млн евро. Этот трансфер на тот момент стал рекордным в истории "горняков", однако через два с половиной года "МЮ" купил Фреда за 59 млн евро.

Тейшейра провел за украинский клуб 222 матча, забив 89 голов и отдав 25 результативных передач. По данным портала Transfermarkt он является третьим лучшим бомбардиром в истории "Шахтера" после Воробья (114) и Адриано (130). Ориентировочная стоимость 31-летнего футболиста на данный момент составляет семь миллионов евро.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Алекс Тейшейра Барселона Шахтер (Донецк)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
elgoldigital

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
таврия19752009 (симферополь)
24.04.2021 в 16:16
Может бы Шахтеру пригодился бы
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...