Барса дождалась. Атлетик - Атлетико 2:1. Видео голов и обзор матча

С 7 марта не побеждал в Ла Лиге "Атлетик", но в дерби с "Матрасниками" внезапно выдал свой лучший футбол и вырвал три очка в концовке после подачи с углового.

На Диего Симеоне больно было смотреть. Поражение "Атлетико" де-факто превратило в лидера чемпионата "Барсу", которой теперь достаточно победить "Гранаду" в отложенном матче, чтобы возглавить таблицу. Еще в январе мадридцы опережали всех на 20 очков, а теперь зависят от конкурента. Видели ли вы более непредсказуемую чемпионскую гонку в Примере?

"Атлетик" - "Атлетико" - 2:1

Голы: Беренгер, 8, Иньиго Мартинес, 86 - Савич, 77