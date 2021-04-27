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Барса дождалась. Атлетик - Атлетико 2:1. Видео голов и обзор матча
"Матрасники" дают шанс конкурентам
Фото: twitter.com/Atleti/ автор неизвестен
С 7 марта не побеждал в Ла Лиге "Атлетик", но в дерби с "Матрасниками" внезапно выдал свой лучший футбол и вырвал три очка в концовке после подачи с углового.
На Диего Симеоне больно было смотреть. Поражение "Атлетико" де-факто превратило в лидера чемпионата "Барсу", которой теперь достаточно победить "Гранаду" в отложенном матче, чтобы возглавить таблицу. Еще в январе мадридцы опережали всех на 20 очков, а теперь зависят от конкурента. Видели ли вы более непредсказуемую чемпионскую гонку в Примере?
"Атлетик" - "Атлетико" - 2:1
Голы: Беренгер, 8, Иньиго Мартинес, 86 - Савич, 77
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