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Отец Месси выразил пожелания относительно будущего сына в Барселоне

Испания
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В таком случае возможно и снижение зарплаты

Отец Месси выразил пожелания относительно будущего сына в Барселоне

Новина українською

Нападающий испанской "Барселоны" Лионель Месси готов остаться в клубе при определенных условиях.

Отец и одновременно агент форварда Хорхе Месси сообщил президенту "Барселоны" Жоан Лапорта, что его сын хочет остаться в каталонском клубе при условии, что состав команды будет усилена до того уровня, который позволит бороться за победу в Лиге чемпионов, отмечает Televisión Española.

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При этом 33-летний футболист согласен на снижение зарплаты.

После завоевания Кубка Испании, а также учитывая, что у "Барселоны" есть хорошие шансы на победу в Ла Лиге, Месси чувствует, что у команды есть перспективы. Это влияет на его намерение остаться в клубе.

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В статье: Лионель Месси Жоан Лапорта Барселона Хорхе Месси
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