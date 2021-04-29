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Отец Месси выразил пожелания относительно будущего сына в Барселоне
В таком случае возможно и снижение зарплаты
Нападающий испанской "Барселоны" Лионель Месси готов остаться в клубе при определенных условиях.
Отец и одновременно агент форварда Хорхе Месси сообщил президенту "Барселоны" Жоан Лапорта, что его сын хочет остаться в каталонском клубе при условии, что состав команды будет усилена до того уровня, который позволит бороться за победу в Лиге чемпионов, отмечает Televisión Española.
При этом 33-летний футболист согласен на снижение зарплаты.
После завоевания Кубка Испании, а также учитывая, что у "Барселоны" есть хорошие шансы на победу в Ла Лиге, Месси чувствует, что у команды есть перспективы. Это влияет на его намерение остаться в клубе.
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