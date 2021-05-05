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Незаконное барбекю по-каталонски: Месси могут оштрафовать на крупную сумму за ужин для игроков Барсы
Лео всего лишь хотел поднять дух команды перед встречей с "Атлетико"
Getty Images / Global Images Ukraine
Капитана каталонской "Барселоны" Лионеля Месси могут наказать за организацию и проведение ужина у себя дома для партнеров по команде. Потенциальный штраф варьируется от 3 до 60 тысяч евро. Аргентинец нарушил коронавирусный протокол (не более 6 человек из числа тех, кто не живет вместе, могут собираться в одном помещении).
Лео подверг более 15 человек риску подхватить COVID-19. Боссы "сине-гранатовых" ранее сообщали, что на мероприятии исполнители не забывали о социальной дистанции; никакие правила нарушены не были, так как все игроки, которые собрались на ужин, находятся в так называемом пузыре (обедают вместе в столовой, тренируются на базе, ограничивают контакты и так далее).
Жен и девушек футболистов руководство "Барселоны" также рассматривает как часть пузыря команды. Ла Лига проведет расследования. Напомним, "Барселона" примет "Атлетико" в субботу, 8 мая.
|#
|Команда
|И
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|М
|РМ
|О
|1
|"Атлетико"
|34
|23
|7
|4
|61
|39
|76
|2
|"Реал"
|34
|22
|8
|4
|58
|34
|74
|3
|"Барселона"
|34
|23
|5
|6
|80
|47
|74
|4
|"Севилья"
|34
|22
|4
|8
|49
|22
|70
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