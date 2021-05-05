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Незаконное барбекю по-каталонски: Месси могут оштрафовать на крупную сумму за ужин для игроков Барсы

Испания
(1 голосов)

Лео всего лишь хотел поднять дух команды перед встречей с "Атлетико"

Незаконное барбекю по-каталонски: Месси могут оштрафовать на крупную сумму за ужин для игроков Барсы

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Капитана каталонской "Барселоны" Лионеля Месси могут наказать за организацию и проведение ужина у себя дома для партнеров по команде. Потенциальный штраф варьируется от 3 до 60 тысяч евро. Аргентинец нарушил коронавирусный протокол (не более 6 человек из числа тех, кто не живет вместе, могут собираться в одном помещении).

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Лео подверг более 15 человек риску подхватить COVID-19. Боссы "сине-гранатовых" ранее сообщали, что на мероприятии исполнители не забывали о социальной дистанции; никакие правила нарушены не были, так как все игроки, которые собрались на ужин, находятся в так называемом пузыре (обедают вместе в столовой, тренируются на базе, ограничивают контакты и так далее).

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Жен и девушек футболистов руководство "Барселоны" также рассматривает как часть пузыря команды. Ла Лига проведет расследования. Напомним, "Барселона" примет "Атлетико" в субботу, 8 мая.

# Команда И В Н П М РМ О
1 "Атлетико" 34 23 7 4 61 39 76
2 "Реал" 34 22 8 4 58 34 74
3 "Барселона" 34 23 5 6 80 47 74
4 "Севилья" 34 22 4 8 49 22 70
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В статье: Лионель Месси Барселона
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Источник:
OK Diario

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Комментарии (14)
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Барсепиниус (землянин)
05.05.2021 в 12:07
Мда. Ему не только плевать на клуб, который ему все дал (истерики с контрактом), но плюет на жителей города (не соблюдая их правила), которые приютили этого тупоголового хача...
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+1
-1
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Барселиниус (землянин)
05.05.2021 в 12:45
п н х дохтур
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0
-1
prockop4uck (Киев)
05.05.2021 в 12:02
Гном какой-то тормоз. Во всем мире люди умирают пачками, вынуждены сидеть на карантине, а он решил всех собрать всех. Правда же говорят, что можно снять обезьяну с пальмы, а вот заставить её думать нельзя
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+2
-2
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Барселиниус (землянин)
05.05.2021 в 12:50
Во всём мире люди умирают пачками от макароновируса , но только не ты, не твои близкие и не твои друзья, да, гдлб?
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0
0
prockop4uck (Киев)
05.05.2021 в 12:52
Твой "американец" недавно хвастался, что переболел короновирусом. Хочешь сказать он все таки балабол?)
0
0
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Барселиниус (землянин)
05.05.2021 в 12:56
Это ему врачи сказали, это раз. Он не умер, это два. Он мог переболеть совершенно другой болезнью. Простым гриппом например.
0
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Барселиниус (землянин)
05.05.2021 в 13:01
Раньше от настоящего коронавируса в мире каждый год умирало не больше 300 человек. Пандемия коронавируса это всемирный ФЕЙК.
0
0
prockop4uck (Киев)
05.05.2021 в 13:04
Ты либо трусы надень, либо крестик сними. Он бы не отличил коронавирус от обычной простуды? Нет же, ныл на весь форум какая эта зараза тяжелая. Так что, он балабол? Или он просто тупой и ведется на все что ему скажут?)
0
0
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Барселиниус (землянин)
05.05.2021 в 13:07
Грипп и простуда это не одно и то же. Грипп это ОРВИ, а простуда это ОРЗ, симптомы похожи, протекание болезней и их последствия разные. Тебе сколько лет сынок?
0
0
prockop4uck (Киев)
05.05.2021 в 13:09
Хорошо, американец тупой, так и запишем. Идём дальше. Лучшие умы мира говорят, что коронавирус реальный, а Михалков, Боня и Дрочиус говорят это фейк. Ну правда, даже не знаю кому верить...
0
0
storm_ua (Николаев)
05.05.2021 в 11:39
Как любят говорить на чирингито, главное чтобы шмонька был счастлив, и лыбу строил на все зубы. Каталонцы за все заплатят. Им видать нравятся игроки, которые проваливают уже восьмой год подряд лч в решающих матчах.
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+2
-2
oda1979 (Запорожье)
05.05.2021 в 11:29
Собирала игроков и наливала им только рука Переса!
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+3
-3
avatar
Барселиниус (землянин)
05.05.2021 в 11:15
Хороший город Николаев, но уроды там всё же живут. Мало правда, но всё же есть.
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+3
-4
storm_ua (Николаев)
05.05.2021 в 10:57
Шмоньке плевать, один фик за этот обед и штраф заплатят простодушные каталонцы
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+3
-4


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