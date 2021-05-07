Лаутаро Мартинес: Я разговаривал о трансфере в Барселону лично с Лионелем Месси

Форвард "Интера" Лаутаро Мартинес оформил отличный вклад в Скудетто миланского клуба – в текущем сезон он забил 15 голов и отдал 8 результативных передач. В интервью ESPN аргентинец рассказал о своих эмоциях, а также о несостоявшемся переходе в "Барселону".

"Интер" доказал, что является лучшей командой – мы победили в турнирах, в которых выступал Роналду и другие невероятные футболисты. Работали с такими легендами, как Дзанетти. Мне 23 года и мне нравится играть за "Интер" и сборную Аргентины".

"Да, я действительно разговаривал о трансфере в "Барселону" лично с Лионелем Месси. Он спросил у меня, как обстоят дела в моем клубе, ничего особенного. Это была бы отличная возможность, но у каталонцев были финансовые проблемы. Я решил остаться в "Интере" и не ошибся, ведь команда взяла Скудетто".