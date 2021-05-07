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Лаутаро Мартинес: Я разговаривал о трансфере в Барселону лично с Лионелем Месси

Испания
(1 голосов)

Остался в Милане

Лаутаро Мартинес: Я разговаривал о трансфере в Барселону лично с Лионелем Месси

DAZN

Новина українською

Форвард "Интера" Лаутаро Мартинес оформил отличный вклад в Скудетто миланского клуба – в текущем сезон он забил 15 голов и отдал 8 результативных передач. В интервью ESPN аргентинец рассказал о своих эмоциях, а также о несостоявшемся переходе в "Барселону".

"Интер" доказал, что является лучшей командой – мы победили в турнирах, в которых выступал Роналду и другие невероятные футболисты. Работали с такими легендами, как Дзанетти. Мне 23 года и мне нравится играть за "Интер" и сборную Аргентины".

"Да, я действительно разговаривал о трансфере в "Барселону" лично с Лионелем Месси. Он спросил у меня, как обстоят дела в моем клубе, ничего особенного. Это была бы отличная возможность, но у каталонцев были финансовые проблемы. Я решил остаться в "Интере" и не ошибся, ведь команда взяла Скудетто".

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В статье: Лионель Месси Барселона Интер (Милан) Лаутаро Мартинес
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Источник:
Di Marzio

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Комментарии (5)
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scorpius (Ck)
07.05.2021 в 10:07
Лично с товарищем Сааховым
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+3
-1
Michael-K (Івано-Франківськ)
07.05.2021 в 11:12
в точку!
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0
0
prockop4uck (Киев)
07.05.2021 в 10:00
Нет смысл с такого клуба как Интер, способного брать трофеи, идти на понижение в барсу.
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+4
-4
avatar
Red_Cat (Салоники)
07.05.2021 в 10:25
да ты, смерд, никак не угомонишься? не тот ли это "интер", которого даже в Лигу Европы не пустили?
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+3
-3
Michael-K (Івано-Франківськ)
07.05.2021 в 11:16
День цитат радянських фільмів сьогодні бачу...)))
+1
0


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