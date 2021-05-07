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Реал готов продать Азара за 50 миллионов евро

Испания
(1 голосов)

Бельгиец перешел в испанский клуб за 115 миллионов евро

Реал готов продать Азара за 50 миллионов евро

Новина українською

"Реал" определился с ценой на полузащитника Эдена Азара, который 6 мая был выставлен на трансферный рынок, информирует ABC.

По данным источника, мадридский клуб готов расстаться с 30-летним бельгийцем за 50 миллионов евро.

Ранее болельщики "Реала" раскритиковали футболиста за поведение в полуфинале Лиги чемпионов. После вылета мадридского клуба из турнира от "Челси" Азар поздравил игроков лондонской команды и вместе с ними над чем-то посмеялся. Позже ему пришлось принести извинения.

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В статье: Эден Азар Реал (Мадрид)
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Комментарии (5)
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oda1979 (Запорожье)
07.05.2021 в 17:44
В Кривбасс на лавку. Сойдёт.
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Ol-g (Одесса)
07.05.2021 в 17:38
Не Азара, а права на часть плодов его работы. Хотя нет, как раба.
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Trztrqtr (Украина)
07.05.2021 в 17:23
Не уверен что приевшегося, травматичного Азара даже бесплатно кто-то захочет подписать, учитывая ращмер его з.п. Перес наверняка понимает эти очевидные вещи.
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0
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Red_Cat (Салоники)
07.05.2021 в 16:48
бизнес по-пересовски
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ВасяКулебяка (Козливка)
07.05.2021 в 16:25
Ахаха за 50 дорого,а за 30 заберут
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