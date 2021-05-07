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Реал готов продать Азара за 50 миллионов евро
Бельгиец перешел в испанский клуб за 115 миллионов евро
"Реал" определился с ценой на полузащитника Эдена Азара, который 6 мая был выставлен на трансферный рынок, информирует ABC.
По данным источника, мадридский клуб готов расстаться с 30-летним бельгийцем за 50 миллионов евро.
Ранее болельщики "Реала" раскритиковали футболиста за поведение в полуфинале Лиги чемпионов. После вылета мадридского клуба из турнира от "Челси" Азар поздравил игроков лондонской команды и вместе с ними над чем-то посмеялся. Позже ему пришлось принести извинения.
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