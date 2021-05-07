Реал готов продать Азара за 50 миллионов евро

"Реал" определился с ценой на полузащитника Эдена Азара, который 6 мая был выставлен на трансферный рынок, информирует ABC.

По данным источника, мадридский клуб готов расстаться с 30-летним бельгийцем за 50 миллионов евро.

Ранее болельщики "Реала" раскритиковали футболиста за поведение в полуфинале Лиги чемпионов. После вылета мадридского клуба из турнира от "Челси" Азар поздравил игроков лондонской команды и вместе с ними над чем-то посмеялся. Позже ему пришлось принести извинения.