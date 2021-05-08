Бускетс покинул поле на 32-й минуте из-за удара в голову в игре с Атлетико

В матче 35-го тура испанской Ла Лиги каталонская "Барселона" принимает мадридский "Атлетико".

На 32-й минуте встречи хавбек "сине-гранатовых" Серхио Бускетс получил повреждение в результате столкновения с защитником "матрасников" Стефаном Савичем.

У полузащитника "Барсы" подозрение на сотрясение мозга. Вместо Серхио на поле вышел Илайш Мориба.

В текущем сезоне 32-летний Бускетс провел 46 матчей, в которых записал на свой 4 голевые передачи.