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Куман рассказал о своем будущем в Барселоне

Испания
(1 голосов)

Пока тренер сосредоточен на текущем сезоне

Куман рассказал о своем будущем в Барселоне

Getty Images

Новина українською

Главный тренер "Барселоны" Рональд Куман прокомментировал информацию о возможном уходе из клуба.

"С первого дня президент "Барселоны" выражал мне доверие. Моё будущее в клубе — это не то, о чём я должен беспокоиться. Придя в "Барселону", я заключил контракт на два года, поэтому вижу себя наставником каталонцев и в следующем сезоне. Когда сезон завершится, мы пообщаемся с президентом. Сейчас финал розыгрыша Примеры важнее моего будущего.

Разговоры о возможной отставке заходят не только обо мне. Это происходит со всеми тренерами. Я не могу контролировать прессу, у всех есть своё мнение, и не мне его менять. Через две недели будет время поговорить о будущем", — приводит слова Кумана Mundo Deportivo.

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В статье: Рональд Куман Барселона
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Комментарии (1)
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Барселиниус (землянин)
10.05.2021 в 16:42
Ню-ню.. поговори, поговори.. ещё годик. А Месси тем временем потренирует..
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