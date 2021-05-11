Нет Бускетса - нет мяча или Игра в темпе "индейцев". Тактика в матче Барса - Атлетико

В центральном матче 35 тура испанской Ла Лиги два из трех претендентов на чемпионство не смогли выявить победителя. Очное противостояние "Барселоны" и "Атлетико" завершилось результатом в пользу "Реала" (которым, впрочем, сливочные не воспользовались). Постараемся разобрать основные тактические нюансы матча.

Обе команды подошли к стратегически важнейшему противостоянию без существенных кадровых проблем. Лазарет "Атлетико" был пуст. У "Барсы" травмированы Коутинью и Фати, но оба выбыли из строя еще в прошлом году. Тренерский состав уже давно адаптировался к их отсутствию. Пожалуй, единственной актуальной кадровой проблемой каталонцев можно было считать дисквалификацию Рональда Кумана.

Главный тренер "Барсы" из-за своих несдержанных комментариев судейства второй матч подряд наблюдал за игрой своей команды с трибуны. Хотя, следует отметить, что это абсолютно ему не мешало руководить игрой. Голландский специалист ни сколько не смущался камер и, не смотря на запрет, во время матча систематически по мобильному телефону давал указания своим помощникам на скамейке. Наивно полагать, что и в перерыве Куман испытывал непреодолимые проблемы в коммуникации с командой.

"Барселона" - "Атлетико" - 0:0

"Барселона": Тер Штеген, Мингеса (Араухо, 46), Пике, Ленгле, Дест (Серхи Роберто, 75), Де Йонг, Бускетс (Мориба, 32), Педри (Дембеле, 75), Альба, Месси, Гризманн

"Атлетико": Облак, Савич, Фелипе, Эрмосо, Триппьер, Льоренте, Коке, Лемар (Сауль, 13, Жоау Феликс, 67), Карраско, Корреа (Кондогбья, 73), Суарес

Предупреждения: Мориба, 58, Альба, 82, Пике, 82 - Сауль, 35, Фелипе, 46, Коке, 65

Удары (в створ) – 12 (7):11 (6)

Удары из штрафной – 8:9

xG (Первый тайм) – 0,91:0,7 (0,17:0,54)

Владение – 59%:41%

Точность передач – 91%:86%

Фолы – 13:26

Стартовый состав и базовая тактическая схема "Барселоны" были достаточно предсказуемыми. Команда Кумана поддерживала структуру 3-5-2 или точнее – 3-1-4-2. Треугольник в центре поля традиционно был повернут основанием вверх.

Тройку центрбеков "Барсы" составили Менгеса, Пике и Ленгле. Функции латералей выполняли Десп (справа) и Альба (слева). За опорную зону отвечал Бускетс. Де Йонг и Педри – инсайды, а пару форвардов составили Месси и Гризманн. Хотя Лео, разумеется, лишь условно можно назвать нападающим. Он уходил в полупространства, на фланги, открывался между линий обороны соперника. Все, как обычно. Фазовые перестроения в основном зависели от позиции латералей.

Пожалуй, структура с тремя центрбеками и треугольником в центре поля – наиболее оптимальный вариант для нынешней "Барселоны". Защитники за счет количества компенсируют свои недостатки в скорости и мобильности. Хотя даже в этом виде "Барса" нестабильна и не надежна в деструктивной фазе игры. Команда Кумана слишком много пропускает. Перед встречей с "Атлетико" "сине-гранатовые" в четырех играх подряд пропустили семь голов. В матче с командой Симеоне оборона (не путать с линией защиты) также была не безупречна.

Структура "Атлетико" была более гибкой. Как и "Барса", "индейцы" также сыграли с тремя центральными защитниками. Математически схему "Атлетико" можно выразить, как 3-4-2-1. Савич, Фелипе и Эрмосо – тройка центрбеков. За фланги отвечали Триппьер и Карраско, а впереди под Суаресом, в полупространствах действовали Корреа и Лемар.

В целом, "Барселона" имела ощутимое преимущество во владении мячом, но в матче были продолжительные периоды, когда гости не уступали в этом компоненте. По сути, команда Кумана контролировала мяч, пока на поле был Серхио Бускетс. После травмы опытного хавбека и выхода на замену юного Мориба хозяева поля испытывали проблемы. Если в первые полчаса матча соотношение владения мячом составляло 70% на 30%, то последующий час игрового времени команда Симеоне практически не уступала в контроле – 52% на 48%.

Последние пятнадцать минут первого тайма могли стать настоящей катастрофой для каталонцев. Мало того, что до перерыва они по игре уступали гостям, так после потери Бускетса они потеряли возможность обороняться за счет стерильного контроля мяча. На этом отрезке "индейцы" сделали 34 передач в финальную треть, тогда, как "Барселона" наиграла всего на – 13. В целом, в первой половине матча счет по ударам был в пользу "Атлетико" – 3:9!

В позиционных атаках "Атлетико" активное участие принимали и крайние центральные защитники, в частности, Эрмосо. Именно его подключение позволило создать фазовое пространство для первого голевого момента у ворот Тер Штегена, когда удар в упор Корреа в последний момент заблокировал Ленгле.

На скриншоте выше – эпизод с подключением Эрмосо в левом полупространстве и последующим прострелом на Корреа.

В фазе игры без мяча гости перестраивались на структуру 5-4-1. Эта трансформация осуществлялась за счет опускающихся в линию защиты Карраско и Триппьера, а также садившихся к хавбекам инсайдов.

Игра "Барсы" в атаке была беззубой и примитивной. Наверняка в теории штаба Кумана были интересные ходы, но на практике периодически проходили только индивидуальные действия Месси, пассивность которого в фазе игры без мяча не позволяла "сине-гранатовым" хотя бы попытаться удерживать соперника подальше от своей трети поля и сохранять контроль за счет высокого прессинга и контрпрессинга.

На сороковой минуте Месси сам создал единственный голевой момент "Барселоны" в первом тайме. Облак откровенно спас свою команду. Во втором тайме с передачи Месси должен был забивать вышедший на замену Дембеле, но, как это часто бывает, француза подвела реализация.

Обе команды действовали достаточно компактно и сбалансированно. Штабу "Атлетико" удалось нейтрализовать источник, из которого потенциально и реально исходила главная угроза. "Атлетико" грамотно закрывал основные зоны деятельности лидера "Барселоны" и постоянно на нем фолил. Тактика мелкого фола, в частности, на Месси – сработала. Всего в матче было зафиксировано 39 фолов! Это аномально много. При этом 26 нарушений правил были на совести именно "Атлетико". Девять раз фолили непосредственно на Месси.

После перерыва "Барселона" прибавила в интенсивности взаимодействий и имела хорошие шансы вырвать победу, но подвела реализация. Одной из ключевых оказалась замена по позиции провалившего игру Мингесы на Араухо. Касательно замен, нужно отметить, что в первом тайме оба тренерских штаба были вынуждены произвести по одной незапланированной. У "Барсы" вместо Бускетса - Мориба. У "Атлетико" Лемар – Сауль. После перерыва Симеоне вернул Сауля на скамейку, выпустив Феликса.

Руководивший игрой "Барселоны" со скамейки ассистент Рональда Кумана - Альфред Схредер - после матча был лаконичен:

"Без сомнения, мы понимали, что матч будет очень сложным. У Месси был хороший момент в первом тайме, у Дембеле – во втором. Мы владели мячом, знали, что «Атлетико» будет играть в оборонительный футбол. Мы могли выиграть, у нас были шансы на это. Теперь мы должны сосредоточиться на следующей игре. Мы хотели победить, но остались в том же положении, все еще отстаем от «Атлетико» на 2 очка. Мы знаем, что не все зависит от нас, но выиграть Ла Лигу все еще возможно. Три месяца назад мы хотели оказаться в этой позиции".

В свою очередь, наставник "индейцев" Диего Симеоне отметил, что именно его команда задавала матчу темп:

"Мы старались играть именно так, как в итоге и получилось. Матч шел в том темпе, в том духе, в каком нам и надо было. В первом тайме мы показали отличную командную игру в обороне и в атаке. На протяжении всей игры мы поддерживали необходимый ритм. В этом матче победить хотели обе команды. Каждая старалась сыграть так, как умеет. Осталось три тура, нам надо идти от матча к матчу, как и всегда. Победит в Ла Лиге тот, у кого будет самый сильный характер".

По большому счету, ничья вполне объективный результат матча. "Атлетико" был лучше в первом тайме, "Барса" имела неплохие шансы во втором, но обе команды не продемонстрировали чемпионского футбола и не наиграли на победу. Эта ничья оказалась больше на руку "Реалу".

принципе, трудно не согласиться с Симеоне. Именно "Атлетико" задавал темп игры и, по сути, "индейцы" выполнили задачу минимум. Не проиграть на "Камп Ноу" в такой деликатной ситуации – задача не из простых. За три тура до финиша "Барселона" оказалась с наименьшими шансами на чемпионство. Сначала команда Кумана оступилась с "Гранадой", теперь не воспользовалась ситуацией, чтобы захватить лидерство. Шансы на то, что в последних трех турах "Барселона" будет иметь стопроцентный результат, а оба мадридских конкурента синхронно потеряют очки – не высоки.

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