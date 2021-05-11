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Игрок Манчестер Сити подписал предварительное соглашение с испанской Барселоной
Президент клуба уже одобрил контракт
Vox-CDN
Центральный защитник английского "Манчестер Сити" Эрик Гарсия перейдет в испанскую "Барселону" этим летом.
Футболист подписал предварительный контракт с испанским клубом. Соглашение будет действовать до июня 2026 года, сообщает журналист Фабрицио Романо в Твиттере.
"Барселона" была единственным клубом, который вел переговоры с Гарсией. 20-летний игрок хотел перейти только в "Барсу".
Президент клуба Жоан Лапорта одобрил сделку. О переходе испанца в "Барселону" на правах свободного агента будет объявлено в конце сезона.
В этом сезоне футболист выходил на поле в 10 матчах в различных турнирах в составе английского "Манчестер Сити", за который выступает с 2017 года (в молодежных командах). Эрик Гарсия является воспитанником "Барселоны".
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