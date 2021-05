Наследник Роберто Карлоса и душа раздевалки: сегодня отмечает День рождения защитник Реала Марсело

Марсело Виейра да Силва Жуниор родился 12 мая 1988-го в Рио-де-Жанейро, сегодня ему исполняется 33 года. Вице-капитан и защитник мадридского "Реала" и национальной сборной Бразилии. Воспитанник "Флуминенсе", свою карьеру начинал на позиции полузащитника.

В 2007 году заинтересовал скаутов "меренг", которые вскоре предложили его семье переехать в Испанию и помогли устроиться на европейском континенте. В составе "Реала" выиграл абсолютно все трофеи – чемпионат, Кубок и Суперкубок страны, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

С 2006 года играет в составе сборной Бразилии, в 2008 году выиграл бронзовые медали на Олимпийских играх в Пекине. Также вызывался в состав бразильской дружины на триумфальный Кубок Конфедераций 2013 года и домашний чемпионат мира.

Three minutes of Marcelo magic ✨



Happy 33rd birthday to the Brazilian ????????????????pic.twitter.com/dZx4F4fDr3