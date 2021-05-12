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Наследник Роберто Карлоса и душа раздевалки: сегодня отмечает День рождения защитник Реала Марсело

Испания
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Один из главных весельчаков в команде

Наследник Роберто Карлоса и душа раздевалки: сегодня отмечает День рождения защитник Реала Марсело

Getty Images / Global Images Ukraine

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Марсело Виейра да Силва Жуниор родился 12 мая 1988-го в Рио-де-Жанейро, сегодня ему исполняется 33 года. Вице-капитан и защитник мадридского "Реала" и национальной сборной Бразилии. Воспитанник "Флуминенсе", свою карьеру начинал на позиции полузащитника.

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В 2007 году заинтересовал скаутов "меренг", которые вскоре предложили его семье переехать в Испанию и помогли устроиться на европейском континенте. В составе "Реала" выиграл абсолютно все трофеи – чемпионат, Кубок и Суперкубок страны, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

С 2006 года играет в составе сборной Бразилии, в 2008 году выиграл бронзовые медали на Олимпийских играх в Пекине. Также вызывался в состав бразильской дружины на триумфальный Кубок Конфедераций 2013 года и домашний чемпионат мира.

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В статье: Марсело
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