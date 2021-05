Примера. Жерар Морено тащит Вильярреал, а Эйбар уже в двух очках от спасения

Победа на индивидуальном качестве футболистов. "Вальядолид" не выглядел безнадежен по игре, однако уступил, поскольку в его составе нету Жерара Морено.

Первый тайм начался с атак гостей, а закончился выпадами хозяев, но без особых реальных шансов. После перерыва пошло веселее: сперва Роберто потащил выстрел Педрасы, а чуть погодя уже Асенхо остановил удар Эль-Ямика. В обоих случаях вратари сыграли просто классно.

Ну а дальше наступил его час. Лидер нынешних "Подводников" Жерар Морено продавил защитника после выноса, сместился под удар с левой и мощно пробил под штангу, после чего "Вальядолид" уже не очухался. Морено за последние годы так быстро вырос в большого мастера, что это даже удивительно. Ждем от него подвигов и в финале ЛЕ с "МЮ".

55 - With his goal against Real Valladolid, Gerard Moreno ???????? has become the all-time top-scorer for @Eng_Villarreal in @LaLigaEN with 55 goals, surpassing Diego Forlán ???????? and Giuseppe Rossi ???????? (54). Stellar. pic.twitter.com/22l5FpE5X0

Здесь же "Вильярреал" спокойно довел дело до победы, отличившись еще раз в контратаке в добавленное время. Теперь у команды Унаи Эмери 54 очка, и это 6-е место в таблице. У "Вальядолида" по-прежнему опасная 18-я строчка и 31 балл.

36-й тур Примеры. Вальядолид. "Хосе Соррилья"

"Вальядолид" - "Вильярреал" - 0:2

Голы: Жерар Морено, 68, Капу, 90+1

"Вальядолид": Роберто Хименес - Янко, Бруно, Эль-Ямик, Начо - Хоакин Фернандес (Алькарас, 55) - Плано (Мичел, 75), Феде (Оливас, 74), Роке Меса (Гвардиола, 55), Тони Вилья (Мараньяо, 74) - Вайсманн

"Вильярреал": Асенхо - Пенья, Альбиоль, Пау Торрес, Педраса - Тригейрос (Баэна, 90+1), Капу, Парехо, Мой Гомес (Альберто Морено, 90+1) - Жерар Морено, Алькасер (Пино, 61)

Предупреждения: Эль-Ямик, 30, Оливас, 76, Гвардиола, 88 - Капу, 88

"Бетис" получил важный урок: если транжирить пачками моменты, то можно потерять очки даже на поле 20-й команды сезона.

Началось все для фаворита отлично: Гуардадо хлестко и метко пальнул издали с паса Лайнеса - таким образом, эти двое организовали первый чисто мексиканский гол в Примере в 21 веке.

1 - In the game between @RealBetis_en against Eibar, Andrés Guardado ???????? has scored thanks to Diego Lainez’s ???????? assist, becoming the first goal involvement by two Mexican players in @LaLigaEN in the 21st century. Connection. pic.twitter.com/GT1FuaG0Yt