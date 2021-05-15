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Патрик Клюйверт уходит из Барселоны - отправляется на Карибы к Гусу Хиддинку
Тот болеет
Фото: SportsKindle/автор невідомий
У директора академии "Барселоны" Патрика Клюйверта контракт с клубом до конца июня и он уже попросил разрешение отправиться в сборную Кюрасао (остров в Карибском море) и тренировать тамошнюю команду.
Действующий главный тренер карибской команды Гус Хиддинк (возглавляет с сентября 2020) лечится от COVID-19 и не может выполнять свои обязанности, информирует Mundo Deportivo.
Уже понятно, что Патрик Клюйверт не останется в "Барселоне". Он уже работал на Кюрасао, был помощником Кларенса Зеедорфа.
Патрик работает в "Барселоне" уже 2 года. Во времена своей футбольной карьеры Клюйверт играл в "Барселоне" в 1998-2004 годах.
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