Патрик Клюйверт уходит из Барселоны - отправляется на Карибы к Гусу Хиддинку

У директора академии "Барселоны" Патрика Клюйверта контракт с клубом до конца июня и он уже попросил разрешение отправиться в сборную Кюрасао (остров в Карибском море) и тренировать тамошнюю команду.

Действующий главный тренер карибской команды Гус Хиддинк (возглавляет с сентября 2020) лечится от COVID-19 и не может выполнять свои обязанности, информирует Mundo Deportivo.

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Уже понятно, что Патрик Клюйверт не останется в "Барселоне". Он уже работал на Кюрасао, был помощником Кларенса Зеедорфа.

Патрик работает в "Барселоне" уже 2 года. Во времена своей футбольной карьеры Клюйверт играл в "Барселоне" в 1998-2004 годах.