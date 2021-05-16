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Примера. Барселона - Сельта 1:2. Квинтэссенция сезона

Испания
(2 голосов)

Каталонцы опять провалились

Примера. Барселона - Сельта 1:2. Квинтэссенция сезона

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: David Ramos

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Скажете, это сенсация? Мы несогласны. "Барса" не выиграла четвертый матч из последних пяти, и она просто не может лучше на финише сезона.

В первом тайме, пока были силы, каталонцы доминировали, создавали шансы и в целом по делу вышли вперед - Бускетс набросил на Месси, а Лео головой пробил в противоход вратарю.

Но, как и на протяжении всего сезона, против аргентинца сыграли его же партнеры по защите и деградирующий тер Штеген. Немец даже не отреагировал на не самый сильный удар Санти Мины из-за пределов штрафной. Конечно, форварду "Сельты" никто не мешал обработать мяч и прицелиться - защита во главе с Пике занималась более важными делами.

А после перерыва, когда Месси с Дембеле подустали, у "Барсы" еще и атака ослабела. Да, Араухо мог забить головой, но в целом давление снизилось и в концовке игра каталонцев превратилась в катастрофу. Сперва Ленгле абсолютно типично для себя опоздал на мяч и был удален, а минут через пять наварил уже тер Штеген - он неуклюже отбил перед собой мяч после удара-навеса с фланга, и Мина оформил дубль.

Интересный факт: "Сельта" сегодня нанесла 4 удара по воротам, и все полетели в створ. Это про качество защиты каталонцев, если кто не понял. Сами же "Кулес" аж 12 раз пробили мимо, наталкиваясь на сплоченные ряды соперников. Поэтому такой и результат.

В таблице "Барса" осталась третьей, поскольку "Севилья" сегодня тоже проиграла, но бронза вряд ли сохранит для Кумана работу. Ходят слухи, что со дня на день с Лапортой встретится Хави, у которого свой план возрождения клуба. Что касается "Сельты", то она, невзирая на триумф, не сыграет в еврокубках, ведь ее конкуренты тоже набрали очки, а впереди лишь один тур.

37-й тур Примеры. Барселона. "Камп Ноу"

"Барселона" - "Сельта" - 1:2

Голы: Месси, 28 - Мина, 38, 89

"Барселона": тер Штеген - Араухо, Пике (Дест, 64), Ленгле - Дембеле (Тринкау, 70), Мориба (Пьянич, 86), Бускетс, Педри (Пуч, 46), Альба - Месси, Гризманн (Брейтуэйт, 70)

"Сельта": Вильяр - Кевин Васкес, Карлос Домингес, Араухо, Мартин - Бельтран (Сотело, 90+2) - Браис Мендес, Денис Суарес, Нолито (Солари, 69) - Аспас (Баэса, 78), Мина

Предупреждения: Пуч, 56, Ленгле, 73 - Карлос Домингес, 51

Удаление: Ленгле, 83

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В статье: Барселона Сельта (Виго)
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Комментарии (56)
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simply_the_best (Львов)
16.05.2021 в 22:40
Так требл будет или нет?
Ответить
+2
0
СашаXM (Хмельницкий)
16.05.2021 в 22:40
барса дно полное ))) ппц
Ответить
+2
0
Dr. House (Поділля)
16.05.2021 в 22:38
Барселонцы, не расстраивайтесь! Золото всё равно будет в Барселоне! Только не Примеры, а Сегунды, благодаря Эспаньолу
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+2
0
avatar
KapiToshka (Kropyvnytskyi)
16.05.2021 в 22:28
Тем временем женская Барса ведёт 3:0 в финале ЛЧ против Челси к средине первого тайма. Включайте матч, БускДестМаны, смотрите, черпайте вдохновление.
Ответить
+1
-1
avatar
Барсепиниус (землянин)
16.05.2021 в 22:32
Не нужно подкидывать Месси идеи с клубом для его уровня
Ответить
+5
-1
avatar
Барселиниус (землянин)
16.05.2021 в 22:36
А ты, дятел недохромосомный, пшёл нах.
0
-3
avatar
KapiToshka (Kropyvnytskyi)
16.05.2021 в 22:44
У них в Примере сыграно на сегодняшний день 26 матчей, все выиграны, а разница мячей – +123 (128:5). Поэтому по показателям это действительно команда для лучших, как Лео.
+1
0
avatar
Барселиниус (землянин)
16.05.2021 в 22:34
Антон, этот коммент писал не я. Это гнида Дохтур из редакции.
Ответить
0
-4
Dr. House (Поділля)
16.05.2021 в 22:36
Дол , ты идиот с манией преследования, нах ты мне нужен
+1
-1
avatar
Барсепиниус (землянин)
16.05.2021 в 22:35
Пойду под кровать разбираться
Ответить
+3
-1
avatar
KapiToshka (Kropyvnytskyi)
16.05.2021 в 22:46
А там уже вынос лондонцев, 4:0. И ещё первый тайм идёт.
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0
0
Ol-g (Одесса)
16.05.2021 в 22:20
Куман - физрук!
Ответить
+1
0
Ol-g (Одесса)
16.05.2021 в 22:15
Почти весь состав нужно менять. А денег нет.
Ответить
+2
0
Dimka26 (Чернигов)
16.05.2021 в 22:12
Самое страшное, что на следующий сезон в Барселоне все останется по прежнему. Ну продадут пару игроков, накупят еще какого-то мусора, который не заиграет.. И на это все.
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+4
0
avatar
Барселиниус (землянин)
16.05.2021 в 22:25
К сожалению ты прав. Бег по замкнутому кругу.
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+1
0
kalan-86 (Анкара)
16.05.2021 в 22:01
Куман попрощался с Барселоной.
Ответить
+1
0
avatar
MES QUE UN CLUB
16.05.2021 в 22:04
От куда новость?
Ответить
+1
-1
kalan-86 (Анкара)
16.05.2021 в 22:10
Это не новость, а вывод, Алекс.
+1
0
Кот2021 (Николаев)
16.05.2021 в 22:12
Хотя все ещё может быть (я про смену тренера).
0
0
oda1979 (Запорожье)
16.05.2021 в 21:59
клуб ананистов бородатого карлика прекратил свое существование?
Ответить
+5
-6
avatar
MES QUE UN CLUB
16.05.2021 в 22:05
Неужели простоквашин вас больше не поддерживает?
Ответить
+3
-4
Кот2021 (Николаев)
16.05.2021 в 21:54
Наша сказка хороша... И больше нечего сказать...
Ответить
0
0
Buffyslayer96 (Sunnydail)
16.05.2021 в 21:51
Всего навсего нужно сменить тренера, защиту и нападение (оставить только Месси и Фати). Ждём Хави
Ответить
+3
0
Dr. House (Поділля)
16.05.2021 в 21:50
А де це Нострадамус Альграб, який впевнено передбачив 2:1 на користь Сельти?))). І де Алєнь, який передрікав Барсі перемогу над АМ, а потім трьох легких суперників?
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+4
-2
avatar
oleksa_lv (Львів)
16.05.2021 в 21:52
...."грешно смеяться над больными людьми"..(с)
Ответить
+4
-2
metall5291 (Kharkiv)
16.05.2021 в 21:56
+4
-2
avatar
Кююмалайнен (Київ)
16.05.2021 в 21:49
Подорвались на Мине...
Ответить
+4
0
avatar
oleksa_lv (Львів)
16.05.2021 в 21:45
Куман і Месі--разои сила !
Ответить
+4
-3
avatar
ВікторАплодісмєнт (Київ)
16.05.2021 в 21:48
Дві хозяйки на одній кухні
Ответить
+5
-3
avatar
MES QUE UN CLUB
16.05.2021 в 21:49
И один дебил желтопузый на всех ветках.
+4
-7
avatar
Spokoyno (Киев)
16.05.2021 в 21:43
Як почали провально, так і закінчили ДВАДЦЯТЬ ударів проти чотирьох, а рахунок Два навіть з воротарського! А забиває лише Мессі і то мабуть по моєму замовленню. Хоч і він недопрацював, я ще асист замовляв, утім з такими партнерами невідомо, що ще треба. Ну і ЛЯПгле! Стільки привозів цього сезону ЖАХ! А так нічого з минулого сезону не помінялось... Перший тайм гості на ЧОТИРИ км перебігали господарів! А що Ви хотіли? На арені, тобто на галявині, одні і ті ж. А наприкінці сезону вони вже не біжать!
Ответить
+2
-4
Dr. House (Поділля)
16.05.2021 в 21:46
Дядьку, головне, що ж Мессі забив, як ви просили, а все інше то дурня)))
Ответить
+2
-4
avatar
Spokoyno (Киев)
16.05.2021 в 21:48
Дійсно глобальні задачі провалили... Ще з Гранадою Треба хоч дрібнички не втратити.
0
-3
metall5291 (Kharkiv)
16.05.2021 в 22:02
Ну да. Статистику улучшил ()
+3
0
avatar
Spokoyno (Киев)
16.05.2021 в 22:16
Що me... жаба задавила Хтось може, а у когось більше купки лайна і показати миру нема чого
0
-3
В.В.П. (Город)
16.05.2021 в 21:43
чудесный вечер!
Ответить
+2
-5
metall5291 (Kharkiv)
16.05.2021 в 21:44
Мог быть лучше, но Суарес немного огорчил, Правда, не сильно.
Ответить
+1
-1
Dr. House (Поділля)
16.05.2021 в 21:47
Гниль лишнехромосомная, трусики распятые сменил, мальчик?
Ответить
+3
-3
metall5291 (Kharkiv)
16.05.2021 в 21:43
Извините, те, кто за Барселону, но это действительно смешно.
Ответить
+5
0
avatar
MES QUE UN CLUB
16.05.2021 в 21:45
Ну да. Перед Новым годом, я вообще не верил, что они в четвёрку попадут.
Ответить
+1
-1
metall5291 (Kharkiv)
16.05.2021 в 22:01
По большому счету и нашим , и вашим, надо очень хорошо подумать о следующем сезоне. Эти составы, оба, и так выше своего потолка сработали. Больших задач они уже решать не будут. И вопрос на засыпку - какой идиот (или враг) первый сказал убрать Суареса. Связка то - работала.
+1
0
avatar
MES QUE UN CLUB
16.05.2021 в 22:08
Скорее всего Бартомеу. Не думаю, что Куман решился бы это сам сделать. Бартомеу привык гадить чужими руками.
+1
-1
Dimka26 (Чернигов)
16.05.2021 в 22:10
Так все уныло играли. Если бы Атлетико был постабильнее, Вильярреал и Севилья не тратили очки, то Барселона бы забыла про ЛЧ.
+2
0
avatar
Michael-K (Івано-Франківськ)
16.05.2021 в 21:42
Що ще потрібно Лапорті, щоб звільнити Кумана? 4місце, чи навіть цього мало???
Ответить
+2
0
avatar
victor1306 (Мадрид)
16.05.2021 в 21:56
Севілья програла
Ответить
0
0
prockop4uck (Киев)
16.05.2021 в 21:39
Если это не золотой мяч, пойду смотреть керлинг
Ответить
+5
-2
avatar
Loader (Днепр)
16.05.2021 в 21:40
А как ты его будешь смотреть, не вынимая глаз из своей .опы?
Ответить
+2
-6
avatar
MES QUE UN CLUB
16.05.2021 в 21:38
Советую Куману возглавить сборную Франции. Игроков для сборной он уже наиграл в Барсе.)
Ответить
+3
0
avatar
mafan (Рівне)
16.05.2021 в 21:40
Як не гірко, але це б була чудова помста... від усього барселонівського мого серця.
Ответить
0
-1
Buffyslayer96 (Sunnydail)
16.05.2021 в 21:37
Куман гудбай,, пора домой, куман прощай, ты здесь чужой.
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+3
0
avatar
Loader (Днепр)
16.05.2021 в 21:37
Пике и Лангле сегодня подвели итоги. А Месси, хоть и привык идти до конца, но ему стоит свалить уже на отдых перед Кубком Америки. Потому как с такими соратниками косячными в нападении - ну его нах.))
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+4
-1
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MES QUE UN CLUB
16.05.2021 в 21:38
В защите всё же веселее.)
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+2
-2
Olegyurchak (Хмельницький )
16.05.2021 в 21:35
Мина заложил две мины.
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+3
0
Лекарь (село Дарница)
16.05.2021 в 21:35
Куман таки не смог. Забухаловка дома у капитана тоже не помогла.
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+4
0
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mafan (Рівне)
16.05.2021 в 21:35
Повний Куман... І непруха. І Лангле, і його два кінотники без голови - брати по збірній Макронівщини.Співчуття Лапорті та Мессі.
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+1
-1
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Барселиниус (землянин)
16.05.2021 в 22:32
Повна кумань..
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+1
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