Примера. Барселона - Сельта 1:2. Квинтэссенция сезона

Скажете, это сенсация? Мы несогласны. "Барса" не выиграла четвертый матч из последних пяти, и она просто не может лучше на финише сезона.

В первом тайме, пока были силы, каталонцы доминировали, создавали шансы и в целом по делу вышли вперед - Бускетс набросил на Месси, а Лео головой пробил в противоход вратарю.

Но, как и на протяжении всего сезона, против аргентинца сыграли его же партнеры по защите и деградирующий тер Штеген. Немец даже не отреагировал на не самый сильный удар Санти Мины из-за пределов штрафной. Конечно, форварду "Сельты" никто не мешал обработать мяч и прицелиться - защита во главе с Пике занималась более важными делами.

А после перерыва, когда Месси с Дембеле подустали, у "Барсы" еще и атака ослабела. Да, Араухо мог забить головой, но в целом давление снизилось и в концовке игра каталонцев превратилась в катастрофу. Сперва Ленгле абсолютно типично для себя опоздал на мяч и был удален, а минут через пять наварил уже тер Штеген - он неуклюже отбил перед собой мяч после удара-навеса с фланга, и Мина оформил дубль.

Интересный факт: "Сельта" сегодня нанесла 4 удара по воротам, и все полетели в створ. Это про качество защиты каталонцев, если кто не понял. Сами же "Кулес" аж 12 раз пробили мимо, наталкиваясь на сплоченные ряды соперников. Поэтому такой и результат.

В таблице "Барса" осталась третьей, поскольку "Севилья" сегодня тоже проиграла, но бронза вряд ли сохранит для Кумана работу. Ходят слухи, что со дня на день с Лапортой встретится Хави, у которого свой план возрождения клуба. Что касается "Сельты", то она, невзирая на триумф, не сыграет в еврокубках, ведь ее конкуренты тоже набрали очки, а впереди лишь один тур.

37-й тур Примеры. Барселона. "Камп Ноу"

"Барселона" - "Сельта" - 1:2

Голы: Месси, 28 - Мина, 38, 89

"Барселона": тер Штеген - Араухо, Пике (Дест, 64), Ленгле - Дембеле (Тринкау, 70), Мориба (Пьянич, 86), Бускетс, Педри (Пуч, 46), Альба - Месси, Гризманн (Брейтуэйт, 70)

"Сельта": Вильяр - Кевин Васкес, Карлос Домингес, Араухо, Мартин - Бельтран (Сотело, 90+2) - Браис Мендес, Денис Суарес, Нолито (Солари, 69) - Аспас (Баэса, 78), Мина

Предупреждения: Пуч, 56, Ленгле, 73 - Карлос Домингес, 51

Удаление: Ленгле, 83