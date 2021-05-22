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Суарес: Прошлым летом меня унизили. Атлетико дал возможность показывать свой уровень
Луис поделился мыслями после завоевания титула чемпиона Испании
Faisal HQ / Автор неизвестен
Форвард атлетико "Атлетико" Луис Суарес прокомментировал свой
"Прошлым летом я пережил сложную ситуацию. Меня унизили. "Атлетико" открыл мне свои двери и дал мне возможность продолжить показывать свой уровень. Этот сезон дался мне тяжелее всего", – рассказал уругваец.
Напомним, прошлым летом Луис перешел из каталонской "Барселоны" в мадридский "Атлетико".
В текущей кампании Ла Лиги 34-летний Суарес провел 32 матча, в которых записал на свой счет 21 забитый мяч и 3 ассиста.
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