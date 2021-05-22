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Суарес: Прошлым летом меня унизили. Атлетико дал возможность показывать свой уровень

Испания
(4 голосов)

Луис поделился мыслями после завоевания титула чемпиона Испании

Суарес: Прошлым летом меня унизили. Атлетико дал возможность показывать свой уровень

Faisal HQ / Автор неизвестен

Новина українською

Форвард атлетико "Атлетико" Луис Суарес прокомментировал свой победный гол в ворота "Вальядолида" в матче 38-го тура испанской Ла Лиги, а также поделился эмоциями от завоевания чемпионства "матрасниками".

"Прошлым летом я пережил сложную ситуацию. Меня унизили. "Атлетико" открыл мне свои двери и дал мне возможность продолжить показывать свой уровень. Этот сезон дался мне тяжелее всего", – рассказал уругваец.

Напомним, прошлым летом Луис перешел из каталонской "Барселоны" в мадридский "Атлетико".

В текущей кампании Ла Лиги 34-летний Суарес провел 32 матча, в которых записал на свой счет 21 забитый мяч и 3 ассиста.

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В статье: Атлетико (Мадрид) Луис Суарес Вальядолид (Испания)
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Комментарии (12)
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kalan-86 (Анкара)
22.05.2021 в 22:53
Не переживай Луис, ты всегда был бойцом и доказал это в очередной раз! Карма работает в обе стороны.
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0
0
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jnp49 (ОДЕССА)
22.05.2021 в 22:51
БРАВО Луис! Ты ВЕЛИКИЙ игрок, что лишний раз и подтвердил!!!
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0
0
metall5291 (Kharkiv)
22.05.2021 в 22:31
Суарес молодец. Лучше всей остальной Барселоны.
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+2
0
Будєм разбіратся (Київ)
22.05.2021 в 22:25
Барса великий клуб , в якому навіть близько не мало бути пройдисвіта Бартомеу. Суарес як і Мессі мав завершувати кар’єру в Барсі і йти з почестями
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+4
-1
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Red_Cat (Салоники)
22.05.2021 в 22:22
Алё, Рональд, как у тебя дела? Еще не выгнали? ну ничего, Это уже скоро. Бывай, ихтиандр, %уев.
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+3
-1
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oleksa_lv (Львів)
22.05.2021 в 22:20
Респект !
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0
0
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scorpius (Ck)
22.05.2021 в 21:47
Красава!
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+2
0
Algrab (Костопiль)
22.05.2021 в 21:40
Класно нагнув барсілону...
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+1
-2
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scorpius (Ck)
22.05.2021 в 21:48
И не только...
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+1
0
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Red_Cat (Салоники)
22.05.2021 в 22:11
нагибают обычно тебя.
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0
-2
ua_fan (south ukraine)
22.05.2021 в 21:32
Мужик
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+4
0
Dimka26 (Чернигов)
22.05.2021 в 21:32
Все правильно. Утер нос всем.
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+5
0


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