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Впервые за 7 лет чемпионство в Испании досталось ни Реалу, ни Барсе
11-й чемпионский титул "матрасников" в истории
Faisal HQ / Автор неизвестен
В заключительном туре испанской Ла Лиги
Таким образом, впервые за 7 лет победа в чемпионате Испании не досталась "Реал" или "Барселоне" - за этот период "сливочные" два раза брали золотые медали первенства, а "сине-гранатовые" поднимали кубок над головой четыре раза.
Это чемпионство стало для "Атлетико" 11-м в клубной истории. В сезоне 2013/14 к успеху в Ла Лиге "матрасников" также приводил Диего Симеоне.
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