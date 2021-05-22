  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Впервые за 7 лет чемпионство в Испании досталось ни Реалу, ни Барсе
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Впервые за 7 лет чемпионство в Испании досталось ни Реалу, ни Барсе

Испания
(6 голосов)

11-й чемпионский титул "матрасников" в истории

Впервые за 7 лет чемпионство в Испании досталось ни Реалу, ни Барсе

Faisal HQ / Автор неизвестен

Новина українською

В заключительном туре испанской Ла Лиги мадридский "Атлетико" обыграл "Вальядолид" со счетом 2:1.

Таким образом, впервые за 7 лет победа в чемпионате Испании не досталась "Реал" или "Барселоне" - за этот период "сливочные" два раза брали золотые медали первенства, а "сине-гранатовые" поднимали кубок над головой четыре раза.

Это чемпионство стало для "Атлетико" 11-м в клубной истории. В сезоне 2013/14 к успеху в Ла Лиге "матрасников" также приводил Диего Симеоне.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Барселона Реал (Мадрид)
Оцените этот материал:
(6 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (8)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Governor-General (Odessa)
22.05.2021 в 22:41
Эх, в Украине бы так... Хотя бы раз в семь лет ни одно ни другое чтобы не брали чемпионство...
Ответить
0
0
avatar
Red_Cat (Салоники)
22.05.2021 в 22:32
Атлетико был чемпионом в сезоне 2013-2014. После этого Барса была чемпионом 4 раза.
Ответить
0
-1
Скажений Заєць (Вінниця)
22.05.2021 в 22:30
Давно пора
Ответить
0
0
octavi4 (Warszawa)
22.05.2021 в 22:16
Судей просто украинских на них не было, они бы сделали всё как надо!
Ответить
0
0
avatar
Red_Cat (Салоники)
22.05.2021 в 22:31
В Испании своих подонков хватает. мансана, лаос, монтера и др.
Ответить
+1
-1
avatar
Red_Cat (Салоники)
22.05.2021 в 21:55
Поздравляю Атлетико и лично Л.Суареса с заслуженным трофеем!
Ответить
0
-1
avatar
Loader (Днепр)
22.05.2021 в 21:13
Ну и славненько. Хочется только, чтобы команд типа Севильи тоже хватало не на один сезон для претензий на чемпионство.
Ответить
+1
-2
Dimka26 (Чернигов)
22.05.2021 в 21:33
Ну если Барселона и Реал будут так же держать марку, то Севилья достойно будет составлять конкуренцию.
Ответить
+1
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...