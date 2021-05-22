Впервые за 7 лет чемпионство в Испании досталось ни Реалу, ни Барсе

В заключительном туре испанской Ла Лиги мадридский "Атлетико" обыграл "Вальядолид" со счетом 2:1.

Таким образом, впервые за 7 лет победа в чемпионате Испании не досталась "Реал" или "Барселоне" - за этот период "сливочные" два раза брали золотые медали первенства, а "сине-гранатовые" поднимали кубок над головой четыре раза.

Это чемпионство стало для "Атлетико" 11-м в клубной истории. В сезоне 2013/14 к успеху в Ла Лиге "матрасников" также приводил Диего Симеоне.