Примера. Последний гол сезона на счету Папу Гомеса

Это не был совсем уж товарищеский матч, но ощущение, что обеим командам ничего не нужно от матча, не покидало ни на секунду.

"Хетафе" играл лучше, но, как и на протяжении всего сезона, он лишь создавал шансы, но не реализовывал их. Лучший момент гостей упустил Энес Унал, попав в перекладину. "Гранада" ответила на это хлестким дальним выстрелом от Вальехо и ударом Мачиса, который с большим трудом отбил Рубен Яньес.

Ничья - справедливый итог противостояния. В итоговой таблице "Гранада" закончила на 9-й строчке с 46 очками; у "Хетафе" 15-е место и 38 баллов.

788 - In the Top 5 European Leagues this season, Getafe have been the side to have made the most fouls (631 level with Celta de Vigo) while Granada have made the most fouls in all competitions (788). Closed#GranadaGetafe pic.twitter.com/7TqPpHpxYY — OptaJose (@OptaJose) May 23, 2021

38-й тур Примеры. Гранада. "Лос Карменес"

"Гранада" - "Хетафе" - 0:0

"Гранада": Эскандель - Фулькье, Пепе Санчес, Херман Санчес, Вальехо (Мачис, 46), Пуэртас - Соро (Виктор Диас, 46), Этеки, Вико (Брунет, 90), Луис Суарес (Марин, 76) - Молина (Сольдадо, 70)

"Хетафе": Яньес - Дамьен Суарес (Кучо Эрнандес, 64), Даконам (Кабако, 88), Чема, Ньом - Иглесиас, Максимович (Абдулай, 82), Аленья, Кукурелья (Хосете, 88) - Кубо, Унал (Мата, 82)

Предупреждения: Херман Санчес, 15, Соро, 22, Виктор Диас, 56, Этеки, 63 - Максимович, 35, Абдулай, 86

Если "Гранада" с "Хетафе" хотя бы попытались изобразить борьбу, то в этом матче ее не было вообще. Команды просто отбыли номер.

Хулен Лопетеги дал шанс проявить себя резервистам, но те показали только, что на голову слабее основы. Прощание Франко Васкеса с "Нервионом" не задалось; Окампос терял мяч в простых ситуациях; Эскудеро просто затерялся на левом крае.

"Алавес" тоже никуда не спешил, но все же лучший голевой шанс в основное время был у гостей: Ману Гарсия попал в каркас ворот после навеса от Риохи.

До финального свистка и закономерной сухой ничьи оставалось минуты полторы, когда Папу Гомес внезапно бахнул издали и вырвал для своих победу. Он такое неоднократно делал в "Аталанте", и теперь практикует в Испании. Этот мяч глобально ничего не изменил, но все же вошел в историю - как последний гол Примеры-2020/21.

38-й тур Примеры. Севилья. "Рамон Санчес Писхуан"

"Севилья" - "Алавес" - 1:0

Гол: Гомес, 90+1

"Севилья": Вацлик - Видаль, Кунде, Рекик, Эскудеро (Папу Гомес, 74) - Жоан Жордан (Ракитич, 56), Гудель, Васкес (Оскар, 56) - Сусо (де Йонг, 74), Эн-Несири, Окампос (Оливер, 56)

"Алавес": Сивера (Пачеко, 72) - Наварро, Альберто Родригес, Лежен, Дуарте - Понс (Хоселу, 67), Пина, Ману Гарсия - Пеллистри (Риоха, 67), Гвидетти (Лукас Перес, 78), Эдгар Мендес (Батталья, 78)

Предупреждение: Видаль, 29