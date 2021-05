Примера. Последний гол сезона на счету Папу Гомеса

Это не был совсем уж товарищеский матч, но ощущение, что обеим командам ничего не нужно от матча, не покидало ни на секунду.

"Хетафе" играл лучше, но, как и на протяжении всего сезона, он лишь создавал шансы, но не реализовывал их. Лучший момент гостей упустил Энес Унал, попав в перекладину. "Гранада" ответила на это хлестким дальним выстрелом от Вальехо и ударом Мачиса, который с большим трудом отбил Рубен Яньес.

Ничья - справедливый итог противостояния. В итоговой таблице "Гранада" закончила на 9-й строчке с 46 очками; у "Хетафе" 15-е место и 38 баллов.

788 - In the Top 5 European Leagues this season, Getafe have been the side to have made the most fouls (631 level with Celta de Vigo) while Granada have made the most fouls in all competitions (788). Closed#GranadaGetafe pic.twitter.com/7TqPpHpxYY