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Примера. Последний гол сезона на счету Папу Гомеса

Испания
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Чемпионат Испании-2020/21 официально завершен!

Примера. Последний гол сезона на счету Папу Гомеса

Фото: https://twitter.com/GranadaCdeF/ автор неизвестен

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Это не был совсем уж товарищеский матч, но ощущение, что обеим командам ничего не нужно от матча, не покидало ни на секунду.

"Хетафе" играл лучше, но, как и на протяжении всего сезона, он лишь создавал шансы, но не реализовывал их. Лучший момент гостей упустил Энес Унал, попав в перекладину. "Гранада" ответила на это хлестким дальним выстрелом от Вальехо и ударом Мачиса, который с большим трудом отбил Рубен Яньес.

Ничья - справедливый итог противостояния. В итоговой таблице "Гранада" закончила на 9-й строчке с 46 очками; у "Хетафе" 15-е место и 38 баллов.

38-й тур Примеры. Гранада. "Лос Карменес"

"Гранада" - "Хетафе" - 0:0

"Гранада": Эскандель - Фулькье, Пепе Санчес, Херман Санчес, Вальехо (Мачис, 46), Пуэртас - Соро (Виктор Диас, 46), Этеки, Вико (Брунет, 90), Луис Суарес (Марин, 76) - Молина (Сольдадо, 70)

"Хетафе": Яньес - Дамьен Суарес (Кучо Эрнандес, 64), Даконам (Кабако, 88), Чема, Ньом - Иглесиас, Максимович (Абдулай, 82), Аленья, Кукурелья (Хосете, 88) - Кубо, Унал (Мата, 82)

Предупреждения: Херман Санчес, 15, Соро, 22, Виктор Диас, 56, Этеки, 63 - Максимович, 35, Абдулай, 86

Если "Гранада" с "Хетафе" хотя бы попытались изобразить борьбу, то в этом матче ее не было вообще. Команды просто отбыли номер.

Хулен Лопетеги дал шанс проявить себя резервистам, но те показали только, что на голову слабее основы. Прощание Франко Васкеса с "Нервионом" не задалось; Окампос терял мяч в простых ситуациях; Эскудеро просто затерялся на левом крае.

"Алавес" тоже никуда не спешил, но все же лучший голевой шанс в основное время был у гостей: Ману Гарсия попал в каркас ворот после навеса от Риохи.

До финального свистка и закономерной сухой ничьи оставалось минуты полторы, когда Папу Гомес внезапно бахнул издали и вырвал для своих победу. Он такое неоднократно делал в "Аталанте", и теперь практикует в Испании. Этот мяч глобально ничего не изменил, но все же вошел в историю - как последний гол Примеры-2020/21.

38-й тур Примеры. Севилья. "Рамон Санчес Писхуан"

"Севилья" - "Алавес" - 1:0

Гол: Гомес, 90+1

"Севилья": Вацлик - Видаль, Кунде, Рекик, Эскудеро (Папу Гомес, 74) - Жоан Жордан (Ракитич, 56), Гудель, Васкес (Оскар, 56) - Сусо (де Йонг, 74), Эн-Несири, Окампос (Оливер, 56)

"Алавес": Сивера (Пачеко, 72) - Наварро, Альберто Родригес, Лежен, Дуарте - Понс (Хоселу, 67), Пина, Ману Гарсия - Пеллистри (Риоха, 67), Гвидетти (Лукас Перес, 78), Эдгар Мендес (Батталья, 78)

Предупреждение: Видаль, 29

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В статье: Гранада Севилья "Хетафе" Алавес (Витория-Гастейс)
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