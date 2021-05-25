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Луис Суарес: Бартомеу общался с прессой вместо того, чтобы позвонить и сказать мне все лично
Он доказал, что является классным нападающим
Getty Images / Global Images Ukraine
Экс-форвард "Барселоны" и страйкер мадридского "Атлетико" Луис Суарес раскритиковал бывшего президента каталонского клуба Хозепа Бартомеу. Цитирует уругвайца Sport.es.
"Кто плохо со мной обращался в "Барселоне"? Во-первых, президент. Он общался с прессой вместо того, чтобы позвонить и сказать мне все лично, мол, я не нужен клубу. Почему было не сказать это все в лицо?"
"Куман говорил: "Мне сказали сообщить тебе, что... ". Не нужен характер, чтобы просто сказать мне, что я не нужен, вот и все. В любом случае, проблема не в тренере, указание поступило сверху".
"Месси? Как друг, экс-партнер и болельщик футбола, я хотел бы, чтобы Лео оставался в Каталонии. Это мой совет. Он всегда будет благодарен клубу".
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