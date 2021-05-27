  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Реал определился с бюджетом на трансферное окно
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Реал определился с бюджетом на трансферное окно

Испания
(1 голосов)

Также в клубе намерены продать своих игроков

Реал определился с бюджетом на трансферное окно

Фото: football-espana.net

Новина українською

Руководство "Реала" намерено провести перестройку команды в летнее трансферное окно. "Королевский клуб" готов выделить € 120-150 млн на приобретение новых игроков, пишет издание Marca.

По данным источника, летний трансферный бюджет мадридцев будет сформирован за счёт продажи собственных футболистов. Первыми кандидатами на выход являются Лука Йович, Дани Себальос, Борха Майораль и Мариано Диас. Эти футболисты играли или играют за другие клубы на правах аренды, руководство "Реала" не имеет на них планов.

Также "сливочные" готовы рассмотреть предложения по Эдену Азару от € 50 млн. На крайний случай рассматривается вариант продажи Марко Асенсио.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Реал (Мадрид)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Darian Clark (Montreal - Quebec)
27.05.2021 в 18:19
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...