Реал определился с бюджетом на трансферное окно

Руководство "Реала" намерено провести перестройку команды в летнее трансферное окно. "Королевский клуб" готов выделить € 120-150 млн на приобретение новых игроков, пишет издание Marca.

По данным источника, летний трансферный бюджет мадридцев будет сформирован за счёт продажи собственных футболистов. Первыми кандидатами на выход являются Лука Йович, Дани Себальос, Борха Майораль и Мариано Диас. Эти футболисты играли или играют за другие клубы на правах аренды, руководство "Реала" не имеет на них планов.

Также "сливочные" готовы рассмотреть предложения по Эдену Азару от € 50 млн. На крайний случай рассматривается вариант продажи Марко Асенсио.