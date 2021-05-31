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Официально. Агуэро - игрок Барселоны

Испания
(1 голосов)

Рядом с Месси

Официально. Агуэро - игрок Барселоны

Фото: ФК Барселона/Автор неизвестен

UA-Футбол
Новина українською

"Барселона" подтвердила подписание контракта с аргентинским нападающим Серхио Агуэро. Футболист присоединится к каталонскому клубу в статусе свободного агента после 1 июля, когда у него завершится контракт с "Ман Сити".

Соглашение будет рассчитано на два ближайших сезона. Пункт о выкупе контракта составит 100 млн евро.

32-летний форвард начинал свою карьеру в аргентинском "Индепендьенте". Во время европейского этапа он выступал за мадридский "Атлетико" и "Манчестер Сити". В составе английской команды за десять лет он провёл 275 матчей и забил 184 гола.

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В статье: Серхио Агуэро Барселона Манчестер Сити
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Комментарии (54)
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oda1979 (Запорожье)
31.05.2021 в 20:07
Молод он ещё очень... на пару лет в аренду, потом можно в команде оставить на замену..
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+1
-1
Algrab (Костопiль)
31.05.2021 в 19:27
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+1
-3
avatar
Барселиниус (землянин)
31.05.2021 в 19:47
Смех без причины признак дурачины.
Ответить
+1
-1
avatar
MES QUE UN CLUB
31.05.2021 в 19:10
Через 15 минут начинается прямая трансляция презентации Серхио Агуэро с Камп Ноу . Пошёл смотреть, салют!
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+4
-3
avatar
ВікторАплодісмєнт (Київ)
31.05.2021 в 19:25
Змазку приготував?
Ответить
+2
-3
avatar
ВікторАплодісмєнт (Київ)
31.05.2021 в 19:27
Чи будеш шліфувать собі по живому?
+2
-3
Primeval (Одесса)
31.05.2021 в 19:09
Выпросил гном подписать кума, будет теперь и дальше руководить кому играть и т.п.
Ответить
+1
-5
avatar
MES QUE UN CLUB
31.05.2021 в 19:13
Это так начинается сказка, которую тебе бабушка перед сном читала? А что было дальше ... или ты уснул, или уснула?
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+3
-2
avatar
Барселиниус (землянин)
31.05.2021 в 18:03
Ну такое... Может заиграть, а может и нет. Он мне на Суареса похож, и фактурой, и манерой игры.. Короче будем посмотреть. Добро пожаловать Серёга! Тем паче бесплатно..
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+2
-1
Кот2021 (Николаев)
31.05.2021 в 18:52
А что значит в этой статье: "Пункт о выкупе контракта составит 100 млн евро"?
Ответить
0
0
avatar
MES QUE UN CLUB
31.05.2021 в 18:55
Извини, что вмешиваюсь. Это значит, что если кто-то захочет переманить его к себе ( как когда-то Неймара), то приноси в офис 100 миллионов евро и он ваш и договариваться с командой тогда не надо.
+3
0
avatar
Барселиниус (землянин)
31.05.2021 в 19:36
Клаусула короче. Так я думаю понятнее будет.
+2
-1
Кот2021 (Николаев)
31.05.2021 в 19:47
Алекс! Олег! Спасибо, все понял!
0
-1
avatar
ВікторАплодісмєнт (Київ)
31.05.2021 в 18:03
"Мое прозвище происходит от японского мультика, который я часто смотрел, когда был ребенком. Он был очень шаловливым, прямо как я. Поэтому дедушка называл меня "Кун", хотя в действительности, должно было бы быть "Кум-Кум"."
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+2
-4
avatar
MES QUE UN CLUB
31.05.2021 в 18:06
Не ври нам здесь. Тебя дедушка называет «дуб-дубом».
Ответить
+5
-4
avatar
Барселиниус (землянин)
31.05.2021 в 18:07
"пень-пнём"
+5
-4
avatar
ВікторАплодісмєнт (Київ)
31.05.2021 в 18:11
Шо ви, олені, так про агуеро
+3
-4
avatar
MES QUE UN CLUB
31.05.2021 в 18:12
Барселиниус (землянин) Так его папа-пень называет . Это и был мой вопрос к нему, зачем папка на материале сэкономил, когда его делал.
+3
-4
avatar
Барселиниус (землянин)
31.05.2021 в 18:16
Это мы про тебя олень Витя.
+3
-4
avatar
Барселиниус (землянин)
31.05.2021 в 18:22
Мес, Ну тогда он не олень Витя, а говорящее полено Витя, если папа пень. Витя Буратино.
+3
-3
avatar
ВікторАплодісмєнт (Київ)
31.05.2021 в 18:34
От не лапшайте тут. Зразу видно, що своє дитинство згадали, прочитавши цитату куна. Ображали вас там дуже, нанесли тяжкі душевні травми. От ви і стали парою геїв, як біба і боба
+2
-3
avatar
MES QUE UN CLUB
31.05.2021 в 18:37
Только рот выстрогал не в том месте, а где @па, поэтому и поток 9ерьма на сайте не прекращается .
+4
-3
avatar
ВікторАплодісмєнт (Київ)
31.05.2021 в 18:39
От-от... Точно про вас.. Срете допоки самі не захлебнетесь
+1
-4
avatar
MES QUE UN CLUB
31.05.2021 в 18:51
Желтопузый, там о вашем капитане на другой ветке пишут, а ты здесь плаваешь в своём 9ерьме. Плыви туда, вдруг там его обидят.))
+1
-2
avatar
ВікторАплодісмєнт (Київ)
31.05.2021 в 19:06
Та наврядя ж не винний, що ви свою гілку в суспільний сортір перетворили й самі в ньому плаваете а я так заходжу сюди додати вам гаряченької, щоб не змерзлиадекватні форумчани з інших гілок також заходять і так само ж про вас піклуються. Ти маєш бути нам вдячний
+1
-4
avatar
ВікторАплодісмєнт (Київ)
31.05.2021 в 19:22
Й не вказуй що кому робити ти ж паразіт навозний навіть не хазяїн сортіра, не то шо цієї гілкипопустися, довбню
+1
-2
avatar
ВікторАплодісмєнт (Київ)
31.05.2021 в 17:43
Завжди був переоціненим гравцем. Вчасно охмуріл і використав дочурку Марадони і все пішло як в шоколаді. А тепер чмоська кумовця нікому непотрібного в біді не залишив.. А рівень його гри було видно в фіналі. Ні швидкості, ні майстерності. Вообщєм пенсіонер
Ответить
+4
-6
prockop4uck (Киев)
31.05.2021 в 17:53
Зато на его фоне месси будет выглядеть как болид формулы-1
Ответить
+6
-6
avatar
MES QUE UN CLUB
31.05.2021 в 17:41
Добро пожаловать в Барселону Серхио!!! Удачи тебе и нам!!! Посрами скептиков! )
Ответить
+7
-4
avatar
ВікторАплодісмєнт (Київ)
31.05.2021 в 17:52
Він максимум горобців полякати може, щоб на полі не паслися
Ответить
+3
-6
avatar
MES QUE UN CLUB
31.05.2021 в 17:55
Не о том переживаешь убогий.
+4
-5
avatar
MES QUE UN ANUS
31.05.2021 в 17:40
Земля пухом.
Ответить
+3
-5
avatar
MES QUE UN CLUB
31.05.2021 в 17:43
Поздравляю тебя, ты дебил!
Ответить
+5
-3
andinho (Lviv)
31.05.2021 в 17:38
Стрижка прямо як з фільму "Тупой и ёщё тупее"
Ответить
+4
-5
avatar
hardcorepwnz (Украина)
31.05.2021 в 17:32
Игуаина ещё можно вернуть, Макси Лопеса. Кто там ещё братишка Месси, всех вернуть
Ответить
+2
-6
avatar
MES QUE UN CLUB
31.05.2021 в 17:37
А почему тебя это так зацепило? Тебе то что? Чем он плох? Да, не молодой, но на какое-то время нормально. Свободным агентом, на маленькую ( по теперешним временам) зарплату. Что не так?
Ответить
+4
-1
kalan-86 (Анкара)
31.05.2021 в 17:40
Все как раз таки так. Ведь пример Суареса и в обратном направлении тоже работает. Ведь он не потерялся в Атлетико, а как раз наоборот, помог им очень сильно. Возраст в спорте, при нормальном отношении к себе, уже давно сдвинулся в среднем они на пять. За примерами далеко ходить не нужно.
+2
-3
avatar
hardcorepwnz (Украина)
31.05.2021 в 17:50
Да мне ничего, опять Месси формирует стартовый состав и это забавно. Больше ведь некого было подписать
+3
-5
avatar
MES QUE UN CLUB
31.05.2021 в 17:57
Ну ты ещё напиши, что это тебе Месси рассказал. Всё у вас Месси. Уже и смеяться надоело, придумайте что-то новое.
+4
-3
avatar
hardcorepwnz (Украина)
31.05.2021 в 18:06
Да и у вас «все Месси», просто периодами вы об этом забываете.
+3
-4
avatar
MES QUE UN CLUB
31.05.2021 в 18:07
Извини, последний твой комментарий не понял. Не могу ответить.
+4
-3
avatar
hardcorepwnz (Украина)
31.05.2021 в 18:10
Имею в виду, что и у вашей тусовки Месси виноват, но вы об этом воспоминаете после знаковых поражений
+2
-3
avatar
MES QUE UN CLUB
31.05.2021 в 18:16
Не знаю. За других говорить не хочу , а лично я рад всему и просто наслаждаюсь этими футболистами, пока они есть.
+3
-2
kalan-86 (Анкара)
31.05.2021 в 17:30
Классный игрок. Жаль, что проиграл два кубка Америки, чемпионат мира и лигу чемпионов. Вряд ли когда-то уже хоть что-то из этого выиграет. Может только кубок Америки ещё.
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+1
-2
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hardcorepwnz (Украина)
31.05.2021 в 17:29
Когда продали постаревшего Суареса
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+2
-3
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MES QUE UN CLUB
31.05.2021 в 17:34
А какое отношение имеет приобретение Лапорты к беспределу Бартомеу ? Не он ведь от него избавился. Смысл об этом говорить?
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+3
-2
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hardcorepwnz (Украина)
31.05.2021 в 17:48
В таком случае, уже бы Суареса вернули. А не брать вот этого товарища, который два года пролечился, и уже неизвестно, что собой представляет.
+1
-3
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MES QUE UN CLUB
31.05.2021 в 18:00
Ты так говоришь, как будто это всё так просто. Позвони Луису и сказали возвращайся. И он сейчас на договорённости с Атлетико плюнет и побежит назад, на меньшую зарплату. Ну ты даёшь, как такое можно написать?))
+2
-1
avatar
hardcorepwnz (Украина)
31.05.2021 в 18:05
Не все измеряется деньгами, тем более для наевшегося футболиста, перед которым можно было извиниться и попросить вернуться. Тем более, что выгнавшего его президента уже нет. Но значительно проще придумать отговорки
+1
-2
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hardcorepwnz (Украина)
31.05.2021 в 18:08
Мало примеров таких что ли. Вон не будем далеко ходить, Бензема и сборная Франции. Уже и Дешам с президентом ФФФ клялись, что Карима не будет никогда, и сам Бензема проклятия слал, записывая видео в футболке сборной Алжира. И ничего, помирились. Когда люди нужны друг другу, такое бывает
+1
-3
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Барселиниус (землянин)
31.05.2021 в 18:12
Та не, не пойдёт Сурик назад в Барсу, да ещё к Куману. Не
+2
-1
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MES QUE UN CLUB
31.05.2021 в 18:18
Думаю эти две ситуации никак нельзя сравнивать.
+2
-1
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Buffyslayer96 (Sunnydail)
31.05.2021 в 17:27
На замену Братвейту пойдет, но как основной форвард не тянет
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+3
-2
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Барселиниус (землянин)
31.05.2021 в 17:54
Совершенно верно. И только на замену.
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+1
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