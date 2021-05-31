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Официально. Агуэро - игрок Барселоны
Рядом с Месси
Фото: ФК Барселона/Автор неизвестен
"Барселона" подтвердила подписание контракта с аргентинским нападающим Серхио Агуэро. Футболист присоединится к каталонскому клубу в статусе свободного агента после 1 июля, когда у него завершится контракт с "Ман Сити".
Соглашение будет рассчитано на два ближайших сезона. Пункт о выкупе контракта составит 100 млн евро.
32-летний форвард начинал свою карьеру в аргентинском "Индепендьенте". Во время европейского этапа он выступал за мадридский "Атлетико" и "Манчестер Сити". В составе английской команды за десять лет он провёл 275 матчей и забил 184 гола.
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