На разминке перед матчем в Испании умер 19-летний арбитр

19-летний боковой арбитр Фернандо Алькараз Бернал умер в это воскресенье, 30 мая, когда разминался перед футбольным матчем Мурсии Сан-Гиннес-де-ла-Хара-Монтекасильяс, сообщают местные СМИ.

Это произошло примерно в 17:30 на поле Санчеса Луенго, за 15 минут до начала игры, когда он потерял сознание на поле. После наступили судороги, он попал в кардиореспираторную кому, а все попытки его спасения были напрасными.

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Федерация выразила свое сожаление по поводу гибели рефери, как и клуб-хозяин поединка.