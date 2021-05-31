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На разминке перед матчем в Испании умер 19-летний арбитр

Испания
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На разминке перед матчем в Испании умер 19-летний арбитр

Фото: AS

Новина українською

19-летний боковой арбитр Фернандо Алькараз Бернал умер в это воскресенье, 30 мая, когда разминался перед футбольным матчем Мурсии Сан-Гиннес-де-ла-Хара-Монтекасильяс, сообщают местные СМИ.

Это произошло примерно в 17:30 на поле Санчеса Луенго, за 15 минут до начала игры, когда он потерял сознание на поле. После наступили судороги, он попал в кардиореспираторную кому, а все попытки его спасения были напрасными.

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Федерация выразила свое сожаление по поводу гибели рефери, как и клуб-хозяин поединка.

Мы шокированы смертью судьи, совсем юный парень и наш сосед из Ла-Унион, городка вблизи Картахены, - цитирует AS.

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В статье: Чемпионат Испании арбитр
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