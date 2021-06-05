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Барселона хочет усилиться игроком Валенсии
Его стиль игры нравится Куману
"Барселона" планирует усилить позицию левого защитника в летнее трансферное окно.
Приоритетный вариант для каталонцев - капитан "Валенсии" Хосе Гайя. Роналду Куману очень нравится игра 26-летнего футболиста.
В сделку по трансферу игрока может быть включен полузащитник "Барселоны" Карлес Аленья, игра которого импонирует новому тренеру "Валенсии" Борделасу.
В 33 матчах прошлого сезона Ла Лиги Хосе Гайя отдал 7 голевых передач. Его цена составляет 35 млн евро.
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Источник:Mundo Deportivo
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