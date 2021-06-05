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Барселона хочет усилиться игроком Валенсии

Испания
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Его стиль игры нравится Куману

Барселона хочет усилиться игроком Валенсии

Новина українською

"Барселона" планирует усилить позицию левого защитника в летнее трансферное окно.

Приоритетный вариант для каталонцев - капитан "Валенсии" Хосе Гайя. Роналду Куману очень нравится игра 26-летнего футболиста.

В сделку по трансферу игрока может быть включен полузащитник "Барселоны" Карлес Аленья, игра которого импонирует новому тренеру "Валенсии" Борделасу.

В 33 матчах прошлого сезона Ла Лиги Хосе Гайя отдал 7 голевых передач. Его цена составляет 35 млн евро.

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В статье: Валенсия (Испания) Барселона Хосе Гайя
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Источник:
Mundo Deportivo

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