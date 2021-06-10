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Хави: Я думаю, что Месси продолжит играть за Барселону

Испания
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Тренер уверен, что аргентинец никуда не уйдет

Хави: Я думаю, что Месси продолжит играть за Барселону

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Аль-Садда" и бывший игрок "Барселоны" Хави Эрнандес поделился мыслями о возможном уходе из каталонского клуба Лионеля Месси.

Контракт 33-летнего аргентинского футболиста с сине-гранатовыми истекает в конце июня 2021 года .

"Я думаю, что он продолжит играть в "Барселоне", но слово останется за ним. Он заслужил право решать. Месси — лучший игрок в истории "Барселоны", и я надеюсь, что он не поменяет своего решения", — цитирует Эрнандеса Marca.com.

Летом 2020-го Месси заявил руководству "Барселоны" о намерении покинуть команду, но в итоге был вынужден остаться в клубе.

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В статье: Хави Эрнандес Барселона Хави
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