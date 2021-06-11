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Рейс Мюнхен – Мадрид? Роберт Левандовский попал на радар Флорентино Переса
Поляк – один из лучших нападающих в современном футболе, если не лучший
Getty Images / Global Images Ukraine
Издание AS сообщает о том, что форвард "Баварии" Роберт Левандовский является потенциальным кандидатом на летнее усиление атаки мадридского "Реала". По информации источника, поляк настроен сменить клуб после ЕВРО.
32-летний страйкер провел 6 сезонов в Германии и чувствует, что пора сменить обстановку. Его контракт с "немецкой машиной" истекает в 2023 году, естественно, "Бавария" не заинтересована в продаже своего лучшего игрока.
Тем не менее, Флорентино Перес хочет подстраховаться на тот случай, если "меренги" не сумеют приобрести Эрлинга Холанда из "Боруссии Д". Напомним, в прошлом сезоне Левандовский забил 46 голов на клубном уровне во всех турнирах.
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