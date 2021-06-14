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Барселона хочет продать Юмтити за 10 миллионов евро

Испания
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Главный тренер испанского клуба не рассчитывает на игрока

Барселона хочет продать Юмтити за 10 миллионов евро

Новина українською

"Барселона" готова продать защитника Самуэля Юмтити за 5-10 млн евро, пишет Marca. Напомним, что каталонцы подписывали футболиста из "Лиона" за 25 миллионов.

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Главный тренер "сине-гранатовых" Рональд Куман не рассчитывает на игрока. Руководство клуба тоже не видит смысла сохранять француза. При этом сам футболист не хочет покидать "Барселону".

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В статье: Барселона Самуэль Юмтити
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Комментарии (1)
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royalstas (Вінниця)
14.06.2021 в 16:53
Суркіс твій вихід!)
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