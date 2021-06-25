Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Флорентино Перес: Я не читал то прощальное письмо – клянусь внуками, его писал не Зинедин Зидан
Мнение босса
Getty Images / Global Images Ukraine
Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес пообщался с представителями прессы. Он рассказал, что думает об уходе Зидана и Рамоса. Цитирует босса Marca.
"Я знаю Зидана. Это был тяжелый год, я боролся за то, чтобы он остался. Я не читал то прощальное письмо – клянусь внуками, его писал не Зинедин. Я желаю ему всего наилучшего, он легенда "Реала", мы всегда рады Зизу здесь. Он мечтает возглавить сборную Франции и я уверен, что у него получится".
"Я люблю Рамоса как сына, я привел его сюда в 2005 году, и я никогда раньше не был на пресс-конференции с игроком. Я так восхищаюсь им… Мы хотели, чтобы он остался, и предложили ему контракт. Его договор истекал, но мы не договорились. Мадрид – его дом, и он обязательно вернется сюда в другой роли. Новый капитан? Повязку получит Марсело. Трудно найти еще одного такого левого защитника. Он и Роберто Карлос – лучшие в истории".
Популярное сейчас
- Ярмоленко - в символической сборной группового этапа Евро-2020
- Одному из клубов Первой лиги не выдали аттестат на новый сезон
- Бразильский экс-защитник Днепра-1 Дуглас трудоустроился в Турции
- Эден Азар: Я трижды ломал голеностопный сустав – как 10 лет назад уже не будет
- Полуголая красотка выбежала на поле во время матча сборных Финляндии и Бельгии. ФОТО
- От добра добра не ищут. Лунин со своей обворожительной женой проводят отпуск в Испании