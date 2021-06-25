Флорентино Перес: Я не читал то прощальное письмо – клянусь внуками, его писал не Зинедин Зидан

Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес пообщался с представителями прессы. Он рассказал, что думает об уходе Зидана и Рамоса. Цитирует босса Marca.

"Я знаю Зидана. Это был тяжелый год, я боролся за то, чтобы он остался. Я не читал то прощальное письмо – клянусь внуками, его писал не Зинедин. Я желаю ему всего наилучшего, он легенда "Реала", мы всегда рады Зизу здесь. Он мечтает возглавить сборную Франции и я уверен, что у него получится".