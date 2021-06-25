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Флорентино Перес: Я не читал то прощальное письмо – клянусь внуками, его писал не Зинедин Зидан

Испания
(3 голосов)

Мнение босса

Флорентино Перес: Я не читал то прощальное письмо – клянусь внуками, его писал не Зинедин Зидан

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес пообщался с представителями прессы. Он рассказал, что думает об уходе Зидана и Рамоса. Цитирует босса Marca.

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"Я знаю Зидана. Это был тяжелый год, я боролся за то, чтобы он остался. Я не читал то прощальное письмо – клянусь внуками, его писал не Зинедин. Я желаю ему всего наилучшего, он легенда "Реала", мы всегда рады Зизу здесь. Он мечтает возглавить сборную Франции и я уверен, что у него получится".

"Я люблю Рамоса как сына, я привел его сюда в 2005 году, и я никогда раньше не был на пресс-конференции с игроком. Я так восхищаюсь им… Мы хотели, чтобы он остался, и предложили ему контракт. Его договор истекал, но мы не договорились. Мадрид – его дом, и он обязательно вернется сюда в другой роли. Новый капитан? Повязку получит Марсело. Трудно найти еще одного такого левого защитника. Он и Роберто Карлос – лучшие в истории".

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В статье: Флорентино Перес Зинедин Зидан Реал (Мадрид)
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Комментарии (1)
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янковский ян (Запорожье)
25.06.2021 в 12:23
Нельзя клясться внуками
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