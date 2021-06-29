Испанские налоговики обрадовались возвращению Анчелотти - от него хотят 1,4 млн евро

Королевская налоговая служба Испании потребовала зарплату главного тренера мадридского "Реала" Карло Анчелотти - как погашение неуплаченных ранее налогов.

Как сообщает El Mundo, итальянский специалист должен заплатить 1 462 562 евро. Этот долг возник в период с 2013 по 2015 год, когда Анчелотти неправильно задекларировал зарплату в "Реале", а также доходы от имиджевых прав.

Ордер на возвращение зарплаты был выписан через 48 часов после того, как Анчелотти снова был назначен в "Реал".