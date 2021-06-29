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Испанские налоговики обрадовались возвращению Анчелотти - от него хотят 1,4 млн евро

Испания
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Испанские налоговики обрадовались возвращению Анчелотти - от него хотят 1,4 млн евро

Фото: Sky Sports

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Королевская налоговая служба Испании потребовала зарплату главного тренера мадридского "Реала" Карло Анчелотти - как погашение неуплаченных ранее налогов.

Как сообщает El Mundo, итальянский специалист должен заплатить 1 462 562 евро. Этот долг возник в период с 2013 по 2015 год, когда Анчелотти неправильно задекларировал зарплату в "Реале", а также доходы от имиджевых прав.

Ордер на возвращение зарплаты был выписан через 48 часов после того, как Анчелотти снова был назначен в "Реал".

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В статье: Карло Анчелотти Реал (Мадрид)
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