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Испанские налоговики обрадовались возвращению Анчелотти - от него хотят 1,4 млн евро
Фото: Sky Sports
Королевская налоговая служба Испании потребовала зарплату главного тренера мадридского "Реала" Карло Анчелотти - как погашение неуплаченных ранее налогов.
Как сообщает El Mundo, итальянский специалист должен заплатить 1 462 562 евро. Этот долг возник в период с 2013 по 2015 год, когда Анчелотти неправильно задекларировал зарплату в "Реале", а также доходы от имиджевых прав.
Ордер на возвращение зарплаты был выписан через 48 часов после того, как Анчелотти снова был назначен в "Реал".
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