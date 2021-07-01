После вылета от Украины нападающий сборной Швеции заключил новое соглашение с клубом

Испанский "Реал Сосьедад" из города Сан Себастьян продлил контракт с Александером Исааком.

Соглашение заключено до 2026 года, сообзает "Реал Сосьедад".

21-летний форвард выступает за клуб из Страны Басков с лета 2019 года. К этому времени успел стать игроком основы, провел 71 поединок в Ла Лиге.

Напомним, что Исаак сыграл все 4 поединка на Евро-2020, отметился 2 ассистами.