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После вылета от Украины нападающий сборной Швеции заключил новое соглашение с клубом

Испания
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Поднял себе настроение

После вылета от Украины нападающий сборной Швеции заключил новое соглашение с клубом

Фото: Реал Сосьєдад

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Испанский "Реал Сосьедад" из города Сан Себастьян продлил контракт с Александером Исааком.

Соглашение заключено до 2026 года, сообзает "Реал Сосьедад".

21-летний форвард выступает за клуб из Страны Басков с лета 2019 года. К этому времени успел стать игроком основы, провел 71 поединок в Ла Лиге.

Напомним, что Исаак сыграл все 4 поединка на Евро-2020, отметился 2 ассистами.

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В статье: Украина Швеция Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) Евро-2020 Александер Исак
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