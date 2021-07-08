  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Компания Konami расторгла контракт с форвардом Барсы из-за насмешек над японскими ремонтниками
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Компания Konami расторгла контракт с форвардом Барсы из-за насмешек над японскими ремонтниками

Испания
(1 голосов)

И такое бывает

Компания Konami расторгла контракт с форвардом Барсы из-за насмешек над японскими ремонтниками

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Японский разработчик видеоигр Konami расторг трудовой договор с нападающим каталонской "Барселоны" Антуаном Гризманном. В компании отреагировали на видео двухлетней давности, на котором Гризманн и его партнер по клубу и сборной Франции Усман Дембеле оскорбляли персонал японского отеля во время тура каталонцев по Азии. Техники пришли в номер игроков, чтобы починить им телевизор. В заявлении создателя Pro Evolution Soccer говорится следующее:

"Konami Digital Entertainment считает, что в спорте дискриминация недопустима. Мы выбрали Антуана Гризманна амбассадором нашей игры, однако в связи с последними событий мы решили расторгнуть контракт".

Интересно, что Гризманн не согласен с подобными обвинениями.

Читайте такжеУ Барселоны возникли проблемы с основным спонсором из-за видео с Дембеле и Гризманном
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Антуан Гризманн Барселона PES Konami
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
LiveSoccer.tv

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3700 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...