Компания Konami расторгла контракт с форвардом Барсы из-за насмешек над японскими ремонтниками

Японский разработчик видеоигр Konami расторг трудовой договор с нападающим каталонской "Барселоны" Антуаном Гризманном. В компании отреагировали на видео двухлетней давности, на котором Гризманн и его партнер по клубу и сборной Франции Усман Дембеле оскорбляли персонал японского отеля во время тура каталонцев по Азии. Техники пришли в номер игроков, чтобы починить им телевизор. В заявлении создателя Pro Evolution Soccer говорится следующее:

"Konami Digital Entertainment считает, что в спорте дискриминация недопустима. Мы выбрали Антуана Гризманна амбассадором нашей игры, однако в связи с последними событий мы решили расторгнуть контракт".

Интересно, что Гризманн не согласен с подобными обвинениями.

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