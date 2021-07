Компания Konami расторгла контракт с форвардом Барсы из-за насмешек над японскими ремонтниками

Японский разработчик видеоигр Konami расторг трудовой договор с нападающим каталонской "Барселоны" Антуаном Гризманном. В компании отреагировали на видео двухлетней давности, на котором Гризманн и его партнер по клубу и сборной Франции Усман Дембеле оскорбляли персонал японского отеля во время тура каталонцев по Азии. Техники пришли в номер игроков, чтобы починить им телевизор. В заявлении создателя Pro Evolution Soccer говорится следующее:

Интересно, что Гризманн не согласен с подобными обвинениями.

❗️Antoine Griezmann and Ousmane Dembélé, in leaked video, appear to be mocking asian technicians in their hotel room who came to fix a technological issue, proceed to mock their looks, language and country's supposed "technological advance". pic.twitter.com/9fiBtyZxej