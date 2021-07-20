  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Барселона продолжает рассматривать Гризманна как часть очередного громкого обмена
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Барселона продолжает рассматривать Гризманна как часть очередного громкого обмена

Испания
(1 голосов)

Правда, Антуан может на это повлиять

Барселона продолжает рассматривать Гризманна как часть очередного громкого обмена

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Обмен футболистами между "Барселоной" и "Атлетико" все еще может состояться – Антуан Гризманн имеет шанс вернуться в Мадрид, в обратном направлении в Каталонию тогда отправится Сауль Ньигес.

Читайте такжеБарселона может подписать известного полузащитника Лилля

По информации Marca, многое будет определять сам французский нападающий. Его зарплата действительно сильно влияет на платежную ведомость "Барселоны", однако он может навязывать свое мнение руководству, так как у него осталось еще несколько лет по договору.

В то же время, как сообщает L’Equipe, Лапорта и компания обратились к "Ювентусу" с предложением обменять Антуана на Пауло Дибалу.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ювентус (Турин) Атлетико (Мадрид) Антуан Гризманн Барселона Сауль Ньигес Пауло Дибала
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Marca

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Dimka26 (Чернигов)
20.07.2021 в 14:14
совсем не уважают Гриззи. боком им это вылезет
Ответить
+2
0
Dr. House (Поділля)
20.07.2021 в 14:00
Мессі продовжує збирати своїх друзів: Агуеро, тепер Дібала. Нажаль , воротаря, який за Мессі може життя віддати поки що отримати не виходить, бо є Тер Штеген)))
Ответить
+2
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3700 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...