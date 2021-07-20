Барселона продолжает рассматривать Гризманна как часть очередного громкого обмена

Обмен футболистами между "Барселоной" и "Атлетико" все еще может состояться – Антуан Гризманн имеет шанс вернуться в Мадрид, в обратном направлении в Каталонию тогда отправится Сауль Ньигес.

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По информации Marca, многое будет определять сам французский нападающий. Его зарплата действительно сильно влияет на платежную ведомость "Барселоны", однако он может навязывать свое мнение руководству, так как у него осталось еще несколько лет по договору.

В то же время, как сообщает L’Equipe, Лапорта и компания обратились к "Ювентусу" с предложением обменять Антуана на Пауло Дибалу.