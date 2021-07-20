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Барселона продолжает рассматривать Гризманна как часть очередного громкого обмена
Правда, Антуан может на это повлиять
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Обмен футболистами между "Барселоной" и "Атлетико" все еще может состояться – Антуан Гризманн имеет шанс вернуться в Мадрид, в обратном направлении в Каталонию тогда отправится Сауль Ньигес.
По информации Marca, многое будет определять сам французский нападающий. Его зарплата действительно сильно влияет на платежную ведомость "Барселоны", однако он может навязывать свое мнение руководству, так как у него осталось еще несколько лет по договору.
В то же время, как сообщает L’Equipe, Лапорта и компания обратились к "Ювентусу" с предложением обменять Антуана на Пауло Дибалу.
Barcelona have contacted Juventus about a swap deal involving Antoine Griezmann & potentially Paulo Dybala, according to tomorrow’s L’Équipe.— Get French Football News (@GFFN) July 19, 2021
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