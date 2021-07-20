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21 июля Реал проведет презентацию Алабы
Игрок попробует свои силы в Ла Лиге
Eurosport
Завтра, 21 июля, состоится презентация новичка "Реала" Давида Алабы, информирует сайт клуба. О трансфере игрока было объявлено 28 мая.
После презентации на стадионе пройдет пресс-конференция.
В минувшем сезоне Алаба провел 43 матча за "Баварию", забил 2 гола и сделал 4 результативные передачи.
По данным Transfermarkt защитник оценивается в 55 миллионов евро. Контракт игрока с "Реалом" рассчитан на пять лет.
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Комментарии (2)
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Бокерон (Івано-Фр/Malaga)
20.07.2021 в 16:11
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Бокерон (Івано-Фр/Malaga)
20.07.2021 в 16:15
Ответить
0
-1
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