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21 июля Реал проведет презентацию Алабы

Испания
(1 голосов)

Игрок попробует свои силы в Ла Лиге

21 июля Реал проведет презентацию Алабы

Eurosport

Новина українською

Завтра, 21 июля, состоится презентация новичка "Реала" Давида Алабы, информирует сайт клуба. О трансфере игрока было объявлено 28 мая.

После презентации на стадионе пройдет пресс-конференция.

В минувшем сезоне Алаба провел 43 матча за "Баварию", забил 2 гола и сделал 4 результативные передачи.

По данным Transfermarkt защитник оценивается в 55 миллионов евро. Контракт игрока с "Реалом" рассчитан на пять лет.

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В статье: Давид Алаба Реал (Мадрид)
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Комментарии (2)
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Бокерон (Івано-Фр/Malaga)
20.07.2021 в 16:11
Давід Алаба якось не давно давав інтерв'ю іспанським писакам і зробив їм зауваження,що його звати не Давід а Девід і попросив до нього так звертатися.
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Бокерон (Івано-Фр/Malaga)
20.07.2021 в 16:15
Наші автори письма напишуть пару раз ім'я і прізвище не правильно і потім ціла країна вимовляє не правильно.
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0
-1


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