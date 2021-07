Рафаэль Варан заявил руководству Реала, что хочет уйти из клуба

Защитник мадридского "Реала" Рафаэль Варан сообщил руководству о желании уйти. Об этом пишет инсайдер Фабрицио Романо.

Футболист хочет получить новый опыт и просит отпустить его в "Манчестер Юнайтед", который проявляет к нему большой интерес. Ранее сообщалось, что француз ведет переговоры с "МЮ".

Raphaël Varane and his agents confirmed to Real Madrid his desire to try a new experience in the Premier League. He’ll be respectful waiting for the club agreement - but he wants Man United. ???? #MUFC



Varane also confirmed to Man Utd he’d be ‘ready’ to accept their contract bid.