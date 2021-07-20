Президент Реала поставил точку в вопросе трансферов

Флорентино Перес, президент испанского "Реал" Мадрид, сообщил членам совета директоров о том, что больше не ожидает подписания контрактов с игроками в летнее трансферное окно.

Как сообщает Radio MARCA в Твиттере, накануне в "Реал" на правах свободного агента перешел Давид Алаба.

Также из аренд вернулись Гарет Бэйл, Такефуса Кубо, Мартин Едегор, Хесус Вальехо, Дани Себальйос и Лука Йович.