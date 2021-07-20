Испания
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Президент Реала поставил точку в вопросе трансферов
Getty Images / Global Images Ukraine
Флорентино Перес, президент испанского "Реал" Мадрид, сообщил членам совета директоров о том, что больше не ожидает подписания контрактов с игроками в летнее трансферное окно.
Как сообщает Radio MARCA в Твиттере, накануне в "Реал" на правах свободного агента перешел Давид Алаба.
Также из аренд вернулись Гарет Бэйл, Такефуса Кубо, Мартин Едегор, Хесус Вальехо, Дани Себальйос и Лука Йович.
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Комментарии (2)
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pyvovarchyk (Львів)
20.07.2021 в 20:29
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
20.07.2021 в 20:14
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