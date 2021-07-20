  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Президент Реала поставил точку в вопросе трансферов
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Президент Реала поставил точку в вопросе трансферов

Испания
(2 голосов)
Президент Реала поставил точку в вопросе трансферов

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Флорентино Перес, президент испанского "Реал" Мадрид, сообщил членам совета директоров о том, что больше не ожидает подписания контрактов с игроками в летнее трансферное окно.

Как сообщает Radio MARCA в Твиттере, накануне в "Реал" на правах свободного агента перешел Давид Алаба.

Также из аренд вернулись Гарет Бэйл, Такефуса Кубо, Мартин Едегор, Хесус Вальехо, Дани Себальйос и Лука Йович.

Читайте такжеDon Balon: Моуриньо делал запрос по Лунину – Перес не заинтересован в продаже украинского вратаря
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Карло Анчелотти Флорентино Перес Реал (Мадрид)
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
pyvovarchyk (Львів)
20.07.2021 в 20:29
нема суперліги - нема суперскладу)))
Ответить
+1
-1
avatar
Darian Clark (Montreal - Quebec)
20.07.2021 в 20:14
Что подтверждает, что Перес - банкрот. А ведь Мбаппе так намекал... "Возьмите меня"... И вырисовывалась интересная комбинация... Мбаппе в Реал, а на его место кр7.
Ответить
0
-3


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3700 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...